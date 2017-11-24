Дизайн ногтей: нейларт

Дизайн ногтей - это способ превращения ваших рук в настоящее произведение искусства. А значит, и способ привлечь к себе неиссякающее внимание представителей противоположного пола и зависть представительниц своего!

По большому счету, к дизайну ногтей относится любое художественное оформление ногтей, будь то просто профессиональное нанесение лака, или необычный нейл-арт с моднейшими изысками. Наращивание также является одним из самых интересных направлений в украшении ногтей.

Что же еще относится к популярным течениями в дизайне ногтей на сегодняшний день?

Во-первых, это различные виды маникюра. Для "американского" варианта характерны длинные ногти округлой формы, покрытые лаками сочных, ярких цветов. А основным правилом техники "испанского" маникюра считается многослойность: вначале на ногти наносится основа, затем слой розовато-молочного или белого лака, на него ложится слой яркого лака и покрывается специальной закрепляющей жидкостью.

К любому наряду и событию подойдет "французский" маникюр (френч), что и объясняет его неизменную популярность с момента создания. Выполняется он лаком или акриловыми материалами со следующим сочетанием цветов: кончик ногтя наращивается или окрашивается белым цветом, а остальная часть ногтя покрывается прозрачным или розовым тоном.

«Фан Френч» – разновидность, отличающаяся от классического френча цветовой гаммой - в данном случае и кончик ногтя, и остальная его часть - цветные. «Френч-дизайн» подразумевает выполнение на кончике ногтя разнообразных дизайнерских элементов при помощи акрила или красок.

Интересный эффект создают лаки-хамелеоны, меняющие свой цвет в зависимости от освещения и лаки-галогены, светящиеся в ультрафиолете освещения ночных дискотек, а также лаки "под мрамор" и с "потрескавшимся" эффектом.

Следующая разновидность дизайна ногтей - роспись ногтей кистями. Рисунок выполняется в любом стиле акриловыми красками, лаками, блестками, цветными пудрами, которые наносятся различной толщины кистями или отточенными палочками. Часто при этом рисунок дополняется различными декоративными элементами, получившими большое распространение в современном нейл-арте: стразами, блестками, бусинками, ленточками, кружевами и металлическими нитями.

nedug.ru