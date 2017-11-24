Непроходимость кишечника

Непроходимость кишечника — синдром, характеризующийся нарушением продвижения (пассажа) содержимого кишечника вследствие механического препятствия или функционального нарушения моторики кишки.

По клиническому течению выделяют острую и хроническую непроходимость кишечника, по патогенезу нарушений пассажа кишечного содержимого — механическую и динамическую.

Механическая непроходимость возникает в результате заворота кишки, образования узла, спаечной болезни, инвагинации (внедрение одной кишки в другую), при ущемленной грыже, закупорке кишки пищевыми или каловыми массами, инородным телом, аскаридами, опухолью.

Динамическая непроходимость может развиваться вследствие различных рефлекторных воздействий на моторную функцию кишечника со стороны органов брюшной полости или вне ее, при патологических процессах центральной нервной системе, при нарушениях водно-электролитного баланса, кислотно-основного состояния и др.

Симптомы непроходимости.

Постоянная тупая распирающая боль в животе с периодическими усилениями по типу схваток, тошнота, рвота застойным содержимым. Вздутие живота. Язык сухой, обложен. Живот относительно мягкий. При пальпации-болезненность брюшной стенки во всех отделах без симптомов раздражения брюшины. Слабоположительный симптом Щеткина может быть обусловлен резким вздутием кишечных петель (псевдоперитонизм). При аускультации - полное отсутствие кишечных шумов; хорошо проводятся сердечные тоны и дыхательные шумы.



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