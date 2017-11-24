Нейродермит: что делать

Данное заболевание относится к аллергическим. В его возникновении большую роль играет наследственный фактор, а также некоторые провоцирующие факторы окружающей среды. К таким факторам можно отнести домашнюю пыль, цветочную пыльцу, некоторые пищевые ингредиенты.

Нейродермит чаще встречается в детском и подростковом возрасте. У грудничков это заболевание проявляется появлением молочной корки. Она может располагаться на щеках, голове или теле малыша. Через несколько недель эта молочная корка может пройти самостоятельно.

У детей школьного возраста нейродермит характеризуется поражением локтей и подколенных ямок, а также лица, шеи и других участков тела. Кожный покров в этих местах воспалена и зудит. В результате расчесывания пораженных участков может присоединиться инфекция.

Перед началом лечения врач должен выяснить наличие аллергических заболеваний у родителей. Также необходимо выполнение анализа крови для определения уровня иммуноглобулина и проведение кожных проб на аллергию.

Если результаты проб покажут, что имеется реакция на некоторые аллергены, то их необходимо избегать. Также рекомендуется не носить одежду из синтетических тканей. Лучше отдавать предпочтение натуральным и мягким материалам.

При обострении заболевания врач может назначить мазь с кортизоном. Ее, как правило, наносят от 1 до 3 раз в день на пораженный участок кожи. Также рекомендуется прием внутрь антигистаминных средств. При правильно назначенном лечении острая фаза нейродермита проходит в течение двух недель.

Замороженные овощи, фрукты и грибы оптом из Болгарии, Польши, Сербии, Черногории, Китая и Египта широко представлены на этом сайте. Компания ГРАНД-ПРЕСТИЖ уже более 10 лет успешно работает на рынке оптовых поставок замороженных продуктов, сформировав положительный имидж среди деловых партнёров. Компания принимает заказы на оптовые поставки от 100 килограмм.



nmkd.ru