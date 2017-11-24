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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лечение невроза народными средствами
    Опубликовано: 2017-11-24 18:04:22

    Наша нервная система – это очень тонкая организация, требующая бережного отношения и периодического отдыха. Перенапряжение на работе, проблемы с коллегами, воспитание детей, бытовые трудности – всё это требует изрядной доли самообладания, терпения и нервов.

    Все мы не железные и частенько принимаем ту или иную проблему слишком близко к сердцу, что негативно сказывается на нашем психическом состоянии. Бывают люди достаточно стрессоустойчивые, а бывают люди со слабой нервной системой, у которых на фоне затяжной депрессии или постоянного стресса происходит «сбой», приводящий к функциональному расстройству нервной системы, так называемому неврозу.

     

    Основными симптомами невроза являются различные нарушения сна, головные боли, раздражительность, повышенная нервная возбудимость, чувство беспокойства, напряжения.

    В зависимости от конкретной разновидности невроза у человека может наблюдаться снижение работоспособности, быстрая утомляемость, недовольство собой или окружающими. Случается и такое, что человек без видимой причины может внезапно заплакать и так же быстро успокоится. Может появиться некая «зацикленность» на каких-то мелочах, которым раньше человек не придавал никакого значения. Если вы заметили вышеперечисленные симптомы у себя или своих близких, то затягивать с обращением к квалифицированному специалисту не стоит.

    Невроз – это очень серьезное заболевание нервной системы, которое требует своевременного и правильного лечения и последующего наблюдения.

     

    Какой бы формой невроза человек не страдал, с этим можно бороться и вполне успешно. Хотя лучше, конечно, его предупредить, нежели бороться с последствиями. Вот несколько простых советов, как это делать.
    Постарайтесь чаще бывать на открытом воздухе, принимайте солнечные ванны, которые не только подарят вам красивый загар, но и насытят организм витамином Д. Утром, очень будет полезен контрастный душ – он быстро придает заряд бодрости и хорошо освежает после сна. Ну а вечером больше подойдет теплый душ, после него и сон придет гораздо быстрее. Не стоит забывать и про занятия спортом. Ведь во все времена он помогал заиметь хорошее и бодрое настроение, особенно подойдут командные виды спорта, такие как футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др. Иногда, очень могут пригодиться и растительные седативные средства, оказывающие успокаивающий эффект, такие как настойка корней валерианы.
    Пение – еще одно хорошее средство, помогающее бороться с депрессивным состоянием. Чаще пойте хорошие веселые песни и увидите, как настроение становится соответствующим. И помните вы уникальный человек – другого такого нет на всей земле! Постарайтесь думать о себе более позитивно, сосредотачиваясь на хороших чертах. Да, в жизни много негативных моментов – ну и что, ведь хороших вещей и событий в десятки раз больше!

    nmkd.ru

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