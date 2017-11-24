Эволюция красоты

Прекрасная Венера вряд ли смогла бы вскружить головы современным мужчинам. Так же, как и Клаудиа Шиффер не очаровала бы средневековых рыцарей. Почему? Каждая эпоха лепила своих красавиц, предъявляя к ним свои особые требования.

В древние времена женщина как основной источник жизни – "сосуд плодородия" – должна была обладать внешними признаками материнства: широкими бедрами и большой грудью. И никакой худобы!

Женщина Средневековья – это и Богоматерь, и ведьма, и прекрасная Дама, и "вместилище греха". Идеалом является стройная (даже тощая) красавица, бледная, с удлиненными конечностями, плоской грудью и чуть выступающим животом (символ вечной беременности). В это время существовала также мода на голые лица: сбривались волосы со лба, брови, выжигались ресницы – чтобы удлинить лицо.

Тому, кто считает, что женщины должно быть много, надо было родиться в эпоху Возрождения. В это время красота заключалась в пышных формах: женщина должна была иметь высокий рост, грудь – чем больше, тем лучше, массивные бедра и крепкие ягодицы. Одним словом, в моде – мощное женское тело, кстати, далеко не всегда скрытое одеждой. Интересно, что в то время превыше молодости и юности ценилась зрелость. Считалось, что расцвет женщины приходится на 35–40 лет.

Галантный век находит привлекательным пикантность. Прекрасным считается такое тело, которое не пышет силой,

не тренированное, а холеное: узкие плечи, тонкая талия, округлая линия бедер. Оно совершенно не приспособлено к труду. В моде томная бледность, как признак хрупкости и бессонных ночей, посвященных любви. А как насчет возраста? Ну что вы – женщина никогда не бывает старше 20.

С приходом эпохи романтизма идеалом красоты становится не обычная женщина, а небесное создание, которое постоянно грустит и мечтает, а в ее печальных голубых глазах блестят слезы. Привлекательным считают не здоровый румянец, а бледность и хрупкость. Романтика, одним словом!

Викторианская эпоха принесла гипертрофированную целомудренность. Всякое упоминание об эротических частях тела или,

упаси боже, об "этом" строго запрещалось. У женщины нет бедер или икр, а есть только "ноги". Кстати, ножки рояля заворачивают в войлок, чтобы не вызывать ассоциаций с женскими ножками. Груди – это "бюст", живот – желудок, зада же вообще не существует

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