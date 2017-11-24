Цена красоты: модные процедуры вредны для здоровья

Чего только не делают современные женщины, чтобы сохранить и приумножить свою красоту. Занятия фитнесом, массаж, эпиляция – в погоне за красотой и молодостью мы готовы жертвовать всем: силами, временем, большими деньгами и даже… здоровьем. Ведь многие модные ныне процедуры на самом деле не так уж безобидны, как кажутся. И страдают от них в первую очередь наши ножки…



Хроническая венозная недостаточность (ХВН) – одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний на планете. Его симптомы знакомы многим: нарушается венозный отток, и вены расширяются. В результате появляется тяжесть и боль в ногах, отеки, ночные судороги, сосудистые звездочки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Если вовремя не обратить внимание на первые признаки ХВН, заболевание будет прогрессировать, и закончится все более чем печально: долго не заживающие трофические язвы, дерматиты, тромбофлебит и тромбоз вен. Врачебная статистика приводит пугающие цифры: практически у каждой второй женщины выявлены проблемы с венами. Причем часто виновники болезней – процедуры, без которых мы не представляем своей жизни. Например, массаж.



Причина №1: антицеллюлитный массаж

Что происходит: 20 лет назад никто не знал страшного слова "целлюлит ", а сейчас оно у всех на устах. Статьями об этом "недуге " пестрят страницы журналов. Практически каждая представительница прекрасного пола может отыскать на своем теле участки с "апельсиновой коркой ", которые лишают ее сна и покоя. Благо методик для борьбы с целлюлитом масса. Одна из самых эффективных – антицеллюлитный массаж. Выполняется он интенсивно, с активной проработкой проблемных участков костяшками пальцев или специальными массажерами.



Проблема в том, что такие методики оказывают прямое воздействие на вены: усиливается сосудистый рисунок, иногда появляются обширные гематомы, которые затем приводят к застою венозной крови и варикозному расширению вен.



Решение: чтобы бороться с целлюлитом, но сохранить вены здоровыми, нужно вспомнить о щадящих методах борьбы с целлюлитом. Рациональное питание, физические упражнения и специальные жиросжигающие косметические средства (на основе кофеина, морских водорослей, глины и растительных экстрактов) по эффекту не уступят массажу. Прекрасные антицеллюлитные "врачи ", которые кроме того еще и заболевания вен лечат, – плавание и езда на велосипеде.



nedug.ru