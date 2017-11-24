Физиотерапия: работа над ошибками

Современная косметология — это целая система знаний и научно-практического решения тех или иных проблем человека, стремящегося к гармонии с собой и окружающим миром. Стремительное развитие косметологии как целой отрасли медицины, именуемой индустрией красоты, привело к тому, что внутри нее сформировался обширный комплекс вопросов, решение которых стоит на стыке многих специальностей — дерматологии, эндокринологии, хирургии, физиотерапии, фармакологии.



Именно поэтому современному косметологу уже нельзя ограничиваться сугубо узкопрофессиональными знаниями и методиками. Одна из актуальных проблем в этом контексте — правовая, научная база и методическое обоснование использования косметологами так называемых аппаратных методов (а по сути — физиотерапии) при коррекции и лечении косметических недостатков.



Возможно, отсутствие в некоторых случаях должной профессиональной подготовки при работе с косметологической аппаратурой является причиной отхода от канонов физиотерапии, разработанных отечественными и зарубежными учеными, подмены устоявшихся научных терминов коммерческими названиями (например, импульсная электростимуляция именуется миолифтингом, паровая ингаляция — вапоризацией, вакуумный массаж — дерматонией, низкочастотная вибротерапия — брашингом и т. д.).

Все это несет хаос и неразбериху в использование физических факторов в косметологии и как следствие — необдуманные методики и вред здоровью.



Предлагаем вспомнить, что физический фактор — это вид несущей энергии косметического оборудования, применение которой позволяет достичь определенного лечебного эффекта (лимфодренаж, микроциркуляция, трофико-обменное, разволокняющее, стимулирующее действие и т. д.).



Существуют, например, факторы, использующие энергию электрического тока и электрических, магнитных полей; факторы, использующие энергию электро-магнитных колебаний оптического диапазона (светолечение); факторы, использующие энергию механических колебаний (в частности, ультразвук) и т. д.



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