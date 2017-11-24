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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Грибаускайте оценила европерспективу Украины: это долгий путь
    Опубликовано: 2017-11-24 17:00:02

    Президент Литвы Даля Грибаускайте, говоря о желании Украины услышать политическую поддержку от ЕС о перспективе вступления в блок, отметила, что это произойдет тогда, когда страна будет готова, но это долгий путь. Об этом литовский лидер сказала в пятницу перед заседанием саммита Восточного партнерства в Брюсселе, передает УНН.
    "Если они будут готовы. Как только они будут готовы. Но это долгий путь", - сказала Д. Грибаускайте, комментируя то, что Украина хочет услышать политическую поддержку - если они будут готовы, присоединиться к "клубу".
    "Я думаю, что ЕС предлагает много. И сегодня зависит от Украины, как много она возьмет и насколько быстро она будет реализовывать реформы", - отметила Д.Грибаускайте.
    По ее словам, уже есть много выделенных финансовых ресурсов, но Украина использует их не в полном объеме.
    "С 12 миллиардов они взяли только две трети. Также доступна макрофинансовая помощь, но она зависит от условий.
    Поэтому, зависит от стран-партнеров ЕС, задействовать ли и использовать ли поддержку, которую мы предлагаем, в полном объеме", - добавила президент Литвы.
    По ее словам, в декларации, которую готовят сегодня по итогам саммита, есть "22 предложения для исполнения, это своеобразная дорожная карта на следующие два года сотрудничества".
    "И зависит от партнеров, насколько они это будут использовать в своем собственном продвижении, не для чего-то другого", - указала она.
    Напомним, Президент Украины П.Порошенко заявил, что в ЕС поддерживают европейские стремления Украины.

    Юлия Шрамко

    Источник: УНН

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