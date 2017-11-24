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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хан о членстве Украины в ЕС: В ближайшее время это нереально
    Опубликовано: 2017-11-24 15:30:19

    По словам еврокомиссара, Украина, Грузия и Молдова сегодня пользуются безвизовым режимом и получают выгоды от действия соглашений об ассоциации.

    Говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы - нереалистично. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, передает Европейская правда.

    По его словам, среди стран-членов "Восточного партнерства" Украина, Грузия и Молдова - единственные, кто четко выражает свое стремление к европейской интеграции. Однако спекулировать сейчас относительно членства этих стран в ЕС - не время, отметил еврокомиссар.

    "Если вы говорите, что немедленно станете членами ЕС, то это нереалистично. Но люди хотят услышать, верить, что это случится через три года. Тогда правительство попадает под давление, а мы не хотим, чтобы правительство, которое успешно работает, находилось под давлением", - отметил еврокомиссар.

    По его словам, эти три страны сегодня пользуются безвизовым режимом и получают выгоды от действия соглашений об ассоциации.

    "Поэтому сегодня речь идет о фокусировке на домашнем задании, на имплементации. Это процесс, который поможет странам приблизиться к ЕС, а говорить сейчас о следующих шагах спекулятивно", - добавил еврокомиссар.

    25 октября глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли отмечал, что Украина должна выполнить четыре условия для внедрения соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

    26 сентября сообщалось, что Европейский Союз поможет Украине создать межведомственный штаб пограничного контроля.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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