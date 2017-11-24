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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Туск уточнил мнение ЕС о захвате Крыма после встречи с Порошенко
    Опубликовано: 2017-11-24 13:30:30

    Вчера в Брюсселе глава Европейского Совета обсудил актуальные темы с президентом Украины. Сегодня в столице ЕС проходит саммит Восточного партнерства.

    Европейский Союз не имеет намерений когда-либо в будущем признавать аннексию Крымского полуострова страной-оккупантом Российской Федерацией. Об этом у себя в Twitter после встречи в Брюсселе на украинском языке написал президент Европейского Совета Дональд Туск.

    Как сообщил еврочиновник, с президентом Петром Порошенко он встретился в рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства, который проходит сегодня в столице ЕС.

    "С печалью вспомнили о смерти легендарной активистки Веджие Кашки и выразили солидарность с крымскотатарским сообществом и всей Украиной. ЕС никогда не признает незаконную российскую аннексию Крыма", - подчеркнул Туск.

    Вчера, 23 ноября, после задержания силовиками РФ в Крыму скончалась от проблем с сердцем 82-летняя ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка. Женщина почувствовала себя плохо в момент задержания, после чего ей вызвали скорую помощь, но в больнице Кашка умерла.

    РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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