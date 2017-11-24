Остап Семерак: «Галузь надрокористування потребує нових інвестицій і сучасних принципів управління» Опубликовано: Реформування геологічної галузі залишиться одним із пріоритетів Мінприроди і в 2018 році. Про це сказав Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак під час наради під головуванням Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана щодо розвитку газовидубувної галузі, яка відбувалася у Полтаві.



Мінприроди більше року працює над реалізацією концепції розвитку газодобувної галузі України і системою надрокористування України в цілому.

«Триває робота над внесенням змін до існуючого законодавства, запровадження сучасних механізмів дерегуляції, усунення корупційних проявів та осучаснення розвитку українського ринку надрокористування, який повинен стати конкурентноздатним та цікавим для інвесторів. Реформування геологічної галузі було і залишиться одним із пріоритетів Мінприроди», - сказав Остап Семерак.



Він також відзначив, що вітчизняний ринок надрокористування у цілому позитивно відреагував на заявлені реформи.



«Перший пакет законодавчих змін враховує конструктивні пропозиції активних учасників вітчизняного нафтогазового комплексу, таких як Асоціація газовидобувних компаній, "Укргазвидобування". Від них надійшло багато пропозицій і майже всі вони були враховані», - резюмував Остап Семерак. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

