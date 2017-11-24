Рынок бальзамов в Украине оценивается в 360 млн грн

Около 60% бальзамов на украинском рынке представлены импортной продукцией.

Объем рынка бальзамов в Украине составляет в 1,16 млн литров. В денежном выражении — 360 млн грн в год. Такие данные озвучили в алкогольной компании "Олимп".

При этом 60% продукции на ней представлено импортом, все остальное — это локальные компании.

До конца 2018 года алкогольная компания "Олимп" намерена занять 20% рынка бальзамов в Украине с новым продуктом "Бальзам Мольфара".

Старт продаж запланирован на начало декабря. "Мы запускаем продажи с Харьковской области и планируем реализовывать бальзам по всей Украине. На данный момент ведем переговоры о реализации продукта через все крупные сети", — пояснил Александр Шихайлов, бренд-менеджер ТМ "Бальзам Мольфара".

Линейка бальзамов представлена 3 видами продукции: "Имбирный" 20% об., "Карпатский" 20% об. и "Оригинальный 35% об.

Цена имбирного и карпатского бальзама — 62 грн за 0,5 литров. Бальзам с более высокой крепостью — 89 грн за 0,5 литров.

Как объясняют в компании, капитальных инвестиций в производство для запуска новой продукци не потребовалось. "Наш завод позволяет выпускать и бальзамы, мы не нуждаемся в закупке новой линии или дополнительного оборудования", — отметил Александр Шихайлов. И добавил, что основные инвестиции в новый бренд будут связаны с маркетингом, так как продукт довольно новый для украинского рынка. Сколько будет потрачено в 2018 году на раскрутку продукта в компании не уточнили.

Общая мощность производства бальзамов до конца года составит 40 тыс. бутылок в месяц.

Компания OLYMP основана в апреле 2000 года. Производит и реализует водку под торговыми марками Prime, "Істинна", "Малинівка", Idea, коньячные напитки "Марсель", вермуты "Вдала".

Производственная площадка компании — ликеро-водочный завод Prime, который находится в Харьковской области.

Инф. delo.ua