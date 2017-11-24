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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Рынок бальзамов в Украине оценивается в 360 млн грн
    Опубликовано: 2017-11-24 11:00:44

    Около 60% бальзамов на украинском рынке представлены импортной продукцией.

    Объем рынка бальзамов в Украине составляет в 1,16 млн литров. В денежном выражении — 360 млн грн в год. Такие данные озвучили в алкогольной компании "Олимп".

    При этом 60% продукции на ней представлено импортом, все остальное — это локальные компании.

    До конца 2018 года алкогольная компания "Олимп" намерена занять 20% рынка бальзамов в Украине с новым продуктом "Бальзам Мольфара".

    Старт продаж запланирован на начало декабря. "Мы запускаем продажи с Харьковской области и планируем реализовывать бальзам по всей Украине. На данный момент ведем переговоры о реализации продукта через все крупные сети", — пояснил Александр Шихайлов, бренд-менеджер ТМ "Бальзам Мольфара".

    Линейка бальзамов представлена 3 видами продукции: "Имбирный" 20% об., "Карпатский" 20% об. и "Оригинальный 35% об.

    Цена имбирного и карпатского бальзама — 62 грн за 0,5 литров. Бальзам с более высокой крепостью — 89 грн за 0,5 литров.

    Как объясняют в компании, капитальных инвестиций в производство для запуска новой продукци не потребовалось. "Наш завод позволяет выпускать и бальзамы, мы не нуждаемся в закупке новой линии или дополнительного оборудования", — отметил Александр Шихайлов. И добавил, что основные инвестиции в новый бренд будут связаны с маркетингом, так как продукт довольно новый для украинского рынка. Сколько будет потрачено в 2018 году на раскрутку продукта в компании не уточнили.

    Общая мощность производства бальзамов до конца года составит 40 тыс. бутылок в месяц.

    Компания OLYMP основана в апреле 2000 года. Производит и реализует водку под торговыми марками Prime, "Істинна", "Малинівка", Idea, коньячные напитки "Марсель", вермуты "Вдала".

    Производственная площадка компании — ликеро-водочный завод Prime, который находится в Харьковской области.

    Инф. delo.ua

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