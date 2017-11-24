Лейкемия: что делать

Все знают - наша кровь красного цвета. Основные элементы крови рождаются и развиваются в костном мозге человека. Созревая, они устремляются в кровеносные сосуды, где каждая клетка выполняет свою, только ей отведенную функцию, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Порой без всякой видимой причины в костном мозге появляются патологические изменения, происходит рост опухолевых клеток, приводящий к ослаблению иммунной системы. Опухолевая клетка изменяет не только внешний вид, но и свою биологию, а значит, теряет способность играть роль, уготованную ей природой.

Кровь больного человека, даже при взгляде невооруженным глазом, беловатой окраски. Лейкемия — это довольно распространенное заболевание: один случай на сто тысяч детского населения. Недуг поражает детей в любом возрасте и даже плод в утробе матери. По смертности детей старше одного года лейкемия стоит на втором месте после несчастных случаев, травм. Причины возникновения недуга до сих пор не известны врачам. Многие считают, что эта страшная болезнь - плата за цивилизацию, за испорченную экологию.

Лейкемия развивается не сразу, а в течение полутора-трех лет. Подкрадываясь исподволь, она может скрываться за безобидны­ми состояниями усталости, которые родители списывают на школьные нагрузки. Первыми проявлениями болезни могут быть слабость, повышенная утомляемость, незначительное беспричинное повышение температуры, легкая ломота в суставах, "блуждающие" боли, потеря веса, а также — вялое настроение, апатия, плаксивость, замкнутость, потеря интереса к жизни; под кожей от малейшего удара возникают долго не проходящие синяки, появляются язвочки на слизистой полости рта, в особо тяжелых случаях развиваются внутренние кровоизлияния, увеличиваются в размерах лимфатические узлы, печень и селезенка.

Нередко родители долго не замечают болезнь, и только случайно сделанный анализ периферической крови становится причиной для беспокойства. В последнее время увеличилось число пациентов, поступающих в отделение с крайне низким показателем уровня гемоглобина - в три-четыре раза меньше нормы. Основной путь к выздоровлению - использование программной химиотерапии. В арсенале медиков множество высокотоксичных препаратов, которым по силам убить опухолевые клетки. Стандартный срок лечения химиотерапией - около двух лет. Если не удастся справиться с опухолевыми клетками, есть риск повторного развития заболевания.

Кстати, сам термин "хи­миотерапия" имеет условный характер, так как любые виды лекарственной терапии основаны на применении химических соединений природного или синтетического происхождения. Однако в отличие от фармакотерапии химиотерапия нацелена на уничто­жение конкретной инфекции, опухолей посредством ядов или токсинов.

Химиотерапия — обоюдоострый меч: уничтожая опухолевые клетки, она бьет и по здоровым, вызывая побочные эффекты - слабость, боли в теле.

Безусловно, лейкемия — болезнь очень опасная. Однако не так страшен черт, как его малюют. Современная медицина вполне может справиться с этой болезнью. Но и родители не должны сидеть сложа руки. Нужно внимательно следить за поведением детей, чтобы распознать недуг при первых его проявлениях. Тогда и лечение пройдет намного легче и успешнее.

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