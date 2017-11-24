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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Народные средства от кругов под глазами
    Опубликовано: 2017-11-24 09:24:47

    Глаза – зеркало души, глаза выдают настроение, и состояние здоровья человека. Темные круги под глазами также могут рассказать многое о жизни своего хозяина.

    Например, о стрессовых ситуациях, когда происходит ухудшение питания кожи и выведение из кожи токсинов, о постоянных переохлаждениях (если Вы в холодное время года не носите перчатки и головные уборы, спите с открытыми окнами, то темные круги будут постоянно присутствовать на Вашем лице). Вредные привычки, никотин и алкоголь, также не способствуют привлекательному внешнему виду – из-за них нарушается кровообращение и сужение сосудов. Темные круги могут появиться, как результат хронической усталости и недосыпания. Но причиной возникновения  кругов могут быть  и серьезные заболевания, например, аллергические реакции, заболевания почек или сердечно-сосудистой системы. Бывает и генетическая предрасположенность, когда кровеносные сосуды располагаются близко к поверхности кожи, в данном случае темные круги под глазами – индивидуальная особенность организма.


    Что делать с появившимися  «синяками»? Лечить? Маскировать?

    Прежде всего, нужно по возможности  принять меры для устранения причин, приведших к их появлению. Обязательно  отрегулировать режим работы и отдыха, здоровый сон не вредит никому. По возможности ведите здоровый образ жизни, больше гуляйте на свежем воздухе, откажитесь от вредных привычек, одевайтесь по погоде.


    Хорошие результаты видны при проведении массажа и гимнастики для глаз – происходит  повышение тонуса нежной кожи вокруг глаз. Массаж лучше делать каждое утро, после умывания.

    Массируется зона под глазами легкими поколачивающими движениями (пальцевой душ). Движения – от виска по линии нижнего века до переносицы. По этой линии расположены центральные венозные и лимфатические узлы, здесь собирается межтканевая жидкость. Массаж верхнего века делать не рекомендуется, чтобы не подвергать глазное яблоко дополнительной нагрузке.

    Затем  нужно сильно надавить кончиками пальцев на линию нижнего века на 1 – 2 минуты. Эта не сложная манипуляция хорошо тонизирует круговую мышцу глаза и стимулирует отток застоявшейся в тканях жидкости. Чтобы кожа не растягивалась, все движения должны быть точными и аккуратными.

     

    Гимнастика для век. Закройте глаза и  указательными пальцами зафиксируйте кожу век так, чтобы не было морщинок. Глаза крепко зажмурьте, через 6 секунд расслабьте глаза. Повторите действия не менее десяти раз. После массажа и гимнастики для век не забудьте нанести легкий крем для век и легкими движениями, как при пальцевом душе вбить его  по направлению от виска к переносице.

    nmkd.ru

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