Красная волчанка

Красная волчанка – болезнь, которая поражает преимущественно суставы, серозные оболочки, кожу внутренние органы и центральную нервную систему.

Красная волчанка развивается после термических, лучевых или химических ожогов, а также после обморожения, повреждений кожи. Бывали случаи, когда она возникала после приема некоторых препаратов, таких как различные вакцины, сыворотки, сульфаниламиды продолжительное время.



Красная волчанка может иметь хроническое и острое течение.

Хроническая волчанка преимущественно поражает поверхность кожи, и имеет доброкачественное течение. Сначала наблюдается покраснение кожи , затем она покрывается чешуйками. Поражается чаще всего кожа лица, на кистях и ушных раковинах. Но могут быть поражены и участки на носу, и имеет форму бабочки, или отдельно появляется на красной кайме губ. Намного реже поражает волчанка волосистые участки головы и на верхней половине туловища.

Красная волчанка при остром течении переносится довольно тяжело, при этом общее состояние больного нарушается. Проявляется она образованием на коже множества красных пятен, иногда возникновением пузырей, пустул и волдырей. Бывают места с оттеками и кровоизлияниями.

Также при острой волчанке часто наблюдается поражение суставов и внутренних органов. При этом возникают такие болезни, как волчаночный нефрит – при поражении почек, миокардит, перикардит – при поражении сердца, поражаются печень и легкие. Также происходят изменения в составе крови.



Лечение красной волчанки проводят в соответственности от формы заболевания.

Если болезнь имеет хронический характер, на протяжении длительного времени применяют антималярийные препараты, например делагил, хлорохин, планквенил. Вместе с основным лечением назначают прием витаминов группы В. Довольно хороший, но весьма непродолжительный эффект получают при смазывании очагов болезни фторсодержащими мазями.

Эти мази накладывают под повязку.

Если болезнь имеет острое течение, то ее лечение требует условий стационара. Лечат при помощи кортикостероидов и иммуномодуляторов.

Больных острой формой красной волчанки ставят на диспансерный учет, и медикаменты они получают бесплатно.

Но легче предупредить возникновение красной волчанки. Для этого достаточно избегать ультрафиолетового облучения кожи и применять фотозащитные мази и кремы.



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