Электромагнитные поля вызывают фантомные боли

Ученые из Университета Техаса в Далласе доказали, что дискомфорт и боли на месте ампутированной конечности могут возникать под действием электромагнитных полей от вышек сотовой связи и других мощных источников, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Об этом сообщается в журнале PLOS One.

На протяжении многих лет ветеран войны в Ираке майор Дэвид Андервуд (David Underwood) замечал, что боль на месте давно удаленной руки усиливается, когда он проезжает под высоковольтными линиями электропередач и находится рядом с другими мощными электрическими устройствами.

Майор Андервуд перенес тяжелое лечение после взрыва самодельной мины, которая покалечила его левую руку, а также сильно повредила осколками ногу и оставила более чем 100 мелких ран по всему телу. Врачи провели 35 операций, пытаясь спасти изуродованную конечность, но в итоге ее пришлось ампутировать.

По словам Андервуда, до публикации результатов этого исследования ни врачи, ни родные не верили, что электромагнитные поля могут усугублять боль у него в руке. Были свидетельства нескольких таких же людей, как он сам, однако наука хранила молчание. Но все изменилось благодаря Марио Ромеро-Ортега (Mario Romero-Ortega), профессору биоинжиниринга из Университета Техаса.

«Наше исследование впервые демонстрирует, что субъекты после ампутации конечностей могут страдать фантомными болями из-за непрерывного слабого воздействия электромагнитных полей. Мы сумели обнаружить и механизм, который обуславливает это явление», - говорит Ромеро-Ортега.

Большинство исследований влияния вышек сотовой связи проводилось с участием совершенно здоровых людей, поэтому ученые были далеки от подобных открытий. Это стало первым в своем роде исследованием, когда электромагнитному излучению подвергали грызунов с перерезанными нервами.

«Только в Соединенных Штатах проживает около 2 миллионов человек, которые перенесли ампутацию и которые могут страдать от хронических болей», - говорит профессор Ромеро-Ортега, эксперт в области нейральных интерфейсов, технологии для соединения бионических устройств с нервами человека.

После беседы с майором, Ромеро-Ортега решил лучше изучить описанный им феномен. Ученый не стал скептически отбрасывать слова ветерана, а выдвинул предположение, что причина в травматической невроме – утолщении центральной части поврежденного периферического нерва, которое по неизвестным причинам становится чувствительным к электромагнитным полям.

Чтобы проверить эту гипотезу команда профессора взяла 20 крыс и разделила их на две группы. Первой группе перерезали нервы, имитируя ампутацию конечности, а через время подвергали воздействию электромагнитных полей. Вторая группа служила для контроля. Мощность электромагнитного излучения соответствовала вышке сотовой связи, размещенной на расстоянии около 40 метров.

Уже к 4-й неделе у 88% прооперированных крыс отмечались признаки болевого ответа по сравнению с 1 контрольным животным. Но и после хирургического удаления травматической невромы боль оставалась.

«Мы все же считаем, что боль в ответ на электромагнитное излучение связана с невромой. При этом болевой ответ развивается задолго до образования травматической невромы, почти сразу после травмы нерва. На основании этих данных в будущем удастся разработать методы профилактики невром вместо малоэффективного хирургического их удаления», - пишут авторы исследования.

Следующим шагом в своей работе профессор Ромеро-Ортега видит создание компактного индивидуального электронного устройства, которое будет блокировать нейропатическую боль у людей после ампутации.



medbe.ru