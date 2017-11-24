Ученые намерены продлить нашу жизнь на треть

Исследователи из Клиники Мэйо (США) продемонстрировали, что сенесцентные клетки – старые клетки, которые больше не могут делиться и накапливаются с возрастом – укорачивают жизнь лабораторных мышей на 35% и повышают риск злокачественных и возрастных заболеваний, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В журнале Nature они сообщают, что избавление организма от этих ненужных клеток позволит жить на треть дольше и отсрочит развитие рака, сохранит интеллект, физическую силу и функции внутренних органов.

«Репликативное старение клеток, или сенесценция – это естественный биологический механизм, служащий стоп-краном для клеток, которые повреждены и не должны более размножаться. Хотя задержка роста таких клеток спасает организм от рака и других болезней, теоретически избавление от этого балласта может омолодить наш организм», - говорит доктор Йен ван Дорсен (Jan van Deursen), заведующий отделением биологической химии и молекулярной биологии Клиники Мэйо.

Иммунная система всех животных и человека непрерывно очищает организм от сенесцентных клеток, но с годами этот процесс становится все менее эффективным, клеточный балласт накапливается, а вместе с ним накапливаются и риски для здоровья. Повышается уровень хронического воспаления, которое тесно связывают со многими старческими заболеваниями.

Ученые Клиники Мэйо провели исследование на мышах, у которых при помощи экспериментального лекарства AP20187 уничтожались сенесцентные клетки.

Очистка организма от сенесцентных клеток приводила к просто потрясающим результатам, о которых издавна мечтает человечество:

1) Продолжительность жизни повышается на 17-35%

2) Отсрочивается развитие онкологических заболеваний

3) Замедляется снижение функций (старение) внутренних органов

4) Снижается уровень воспаления в жировой ткани, мышцах и почках

«Сенесцентные клетки, которые накапливаются по мере старения, делают много ужасных вещей с нашими органами и тканями, они укорачивают нашу жизнь, особенно здоровую и активную фазу жизни. Если мы можем истреблять такие клетки без негативных последствий, то почему бы не использовать этот подход для омоложения и оздоровления человеческого организма?», - рассуждают американские ученые.

Доктор Даррен Бейкер (Darren Baker), молекулярный биолог из Клиники Мэйо, соавтор нового исследования, настроен очень оптимистично и считает, что они фактически подошли к разгадке тайны продления жизни.

«Очевидным достоинством фармакологической борьбы с сенесцентными клетками является то, что очистка организма от этих клеток всего на 60-70% уже оказывает колоссальное терапевтическое действие. Если этот подход удастся воплотить в клинической практике, то мы сможем успешно бороться со старостью и старческими болезнями», - надеется доктор Бейкер.



medbe.ru