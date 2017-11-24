Дышать ртом вредно для зубов Опубликовано: Если вы просыпаетесь с ужасной сухостью во рту, то вполне вероятно, что вы не закрывали его ночью.



Между тем, ученые предупреждают, что дыхание через рот может привести к выпадению зубов.



На страницах издания Journal of Oral Rehabilitation сотрудники Научного института сэра Джона Уолша при Университете Отаго (Новая Зеландия) сообщают, что сон с открытым ртом сопровождается значительным нарушением кислотности (рН) в ротовой полости и чреват различными стоматологическими проблемами.



Во время эксперимента ученые заставляли 10 добровольцев спать с открытым ртом, зажимая им нос клипсой. Наутро они измеряли уровень рН в ротовой полости, который оказывался в среднем 6,6 (слабокислая среда).



«рН в ротовой полости у людей, которые дышат через рот, постепенно снижается, достигая слабокислых значений. У некоторых участников рН падает до 3,6, в то время как разрушение зубной эмали, то есть потеря минеральных солей, начинается уже при рН ниже 5,5», - поясняет доктор Джоанна Чой (Joanne Choi).



Как вы знаете, слюна защищает наши зубы от кариеса благодаря антимикробным свойствам, однако в условиях пересыхания рта, подкисления среды и потери кальция риск выпадения зубов резко возрастает.



«Кислотопродуцирующие бактерии процветают в отсутствии слюны. Их кислота разрушает зубную эмаль, способствуя образованию полостей, а также раздражает мягкие ткани. Выработка слюны вообще снижается в ночное время, а дыханием через рот мы создаем дополнительные риски», - говорят ученые.



Чувствительность зубов, плохой запах, пятна на эмали – все это авторы также связывают с неправильным дыханием и нарушением кислотности в ротовой полости. Без адекватного лечения результатом могут стать кариес, гингивит, абсцессы.



Вот почему очень важно находить причины дыхания через рот у детей и взрослых. Будь то хроническая заложенность носовых ходов, нарушения сна или просто особенности анатомии человека – в любом случае лучше пройти обследование и принять необходимые меры.



«Дыхание через рот повышает важность правильной гигиены полости рта. Если у вас есть такая привычка, то вам просто необходимо дважды в день чистить зубы лечебной пастой с фтором и пользоваться зубной нитью не менее 1 раза в день для профилактики кариеса», - призывают авторы.

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