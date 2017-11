Ионофорез против рака поджелудочной железы

Американские ученые придумали новый способ доставки смертельного коктейля из химиопрепаратов прямо в опухоль поджелудочной железы, сохраняя остальные органы и ткани.

Как сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, теперь это можно сделать при помощи имплантируемого ионофоретического устройства, без внутривенного введения.

Сотрудники Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл заявляют, что в экспериментах на мышах ионофоретическое устройство успешно доставляло в опухоль особо токсичную смесь из четырех химиопрепаратов, останавливая рост опухолей, а в некоторых случаях уменьшая их.

Ведущий автор исследования Джен Йех (Jen Yeh), профессор хирургии и фармакологии медицинского факультета UNC, говорит: «Это просто восхитительный метод. На удивление низкая системная токсичность оставляет нам огромное окно для назначения больших доз препаратов и повышения эффективности терапии».

В ходе своих опытов ученые вводили мышам коктейль под названием FOLFIRINOX (лейковорин, фторурацил, иринотекан и оксалипталин). Это невероятно токсичная комбинация препаратов, которая при системном введении плохо переносится и вызывает массу побочных явлений.

Тем не менее, в американских клиниках FOLFIRINOX считают первой линией терапии рака поджелудочной железы – коктейль способен сокращать размеры опухолей у 1/3 больных!

Рак поджелудочной железы в цифрах и фактах:

•Только 1 из 4 больных сможет прожить год после диагноза

•В США этот рак - убийца №4 среди онкозаболеваний

•Около 70% случаев болезни выявляют после 65 лет

•Свыше 20% случаев связано с табакокурением

•Мужчины болеют на 30% чаще женщин

Чтобы избежать введения токсичного коктейля в кровь, сотрудники UNC разработали электронный имплантат, который перемещает молекулы лекарственных веществ внутрь опухоли при помощи постоянного электрического тока – это явление называется ионофорезом.

Ученые отмечают, что при раке поджелудочной железы самый лучший вариант – хирургическое удаление опухоли, однако лишь у 15% пациентов рак операбелен. Это связано с тем, что на ранних стадиях болезнь обычно себя не проявляет, поэтому за помощью люди обращаются слишком поздно.

Надежда на новое ионофоретическое устройство, которое сделает терапию более эффективной и менее токсичной, позволит уменьшать опухоли до необходимых размеров и проводить в дальнейшем хирургическое лечение там, где ранее это было нереально. Эта мечта может стать действительностью уже через 3-4 года – за такой период ученые намерены завершить испытания.

«Если наша технология окажется эффективной на людях, то мы станем свидетелями крупных вдохновляющих изменений в практике лечения рака поджелудочной железы», - выразил надежду доктор Джеймс Бирн (James Byrne), один из создателей имплантата.



medbe.ru