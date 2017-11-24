Парацетамол при беременности: новый риск Опубликовано: Популярное жаропонижающее средство парацетамол (ацетаминофен) остается одной из немногих разрешенных опций при болях и жаре у беременных женщин, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Но на днях европейские ученые преподнесли неприятную новость: прием парацетамола в период беременности повышает вероятность астмы у ребенка.



Результаты их работы опубликованы в «Международном журнале эпидемиологии».



Сотрудники Университета Осло (Норвегия) и их коллеги из Бристольского университета (Великобритания) провели собственный анализ, результаты которого могут привести к пересмотру нынешней практики назначения парацетамола.



Напомним, что ранее другие ученые уже заявляли об опасности парацетамола для плода. Его связывали с пониженным уровнем тестостерона у мальчиков, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и другими серьезными проблемами.



«Раскрытие потенциальных побочных эффектов парацетамола имеет колоссальное общественное значение, поскольку парацетамол – наиболее популярный анальгетик-антипиретик у беременных женщин», - говорит доктор Мария Магнус (Maria Magnus), исследовательница из Норвежского института общественного здоровья.



Для анализа использовались данные проекта Norwegian Mother and Child Cohort Study, включавшего 53 тысячи детей с астмой. Оказалось, что риск астмы в 3- и 7-летнем возрасте ассоциируется с приемом парацетамола и ибупрофена во время беременности. Чаще всего их принимали при простуде и гриппе.



Таким образом, ни первый, ни второй препарат нельзя называть совершенно безопасным для будущих мам. Хотя причинно-следственная связь между астмой и двумя популярными лекарствами пока не доказана, эксперты советуют принимать их только в случае крайней необходимости и в минимальных эффективных дозах.

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