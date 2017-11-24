Язвенный колит лечится уксусом Опубликовано: Обыкновенный уксус, который тысячелетиями использовали в кулинарии и традиционной медицине, если верить китайским ученым, сможет победить неспецифический язвенный колит – трудноизлечимое заболевание кишечника.



Неспецифический язвенный колит вместе с похожей болезнью Крона образуют группу так называемых воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).



В обоих случаях корнем проблемы является воспалительный процесс в кишечнике, который проявляется болями в животе, диареей, слабостью и другими симптомами.



Хотя механизмы развития воспаления при язвенном колите до сих пор недостаточно изучены, многие ученые считают, что важная роль здесь принадлежит бактериям.



На днях в американском журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry группа исследователей из Цзилиньского университета (КНР) сообщила, что уксус может подавлять провоспалительные белки и способствовать росту полезных микроорганизмов в кишечнике грызунов с язвенным колитом.



Это исследование не случайно было проведено китайскими учеными: в Поднебесной знатоки традиционной медицины широко применяют уксус против язвенного колита, а клинические наблюдения подтверждают эффективность необычного лечения.



В ходе своих экспериментов ученые давали уксус лабораторным мышам с химически индуцированным язвенным колитом. Разумеется, лекарство давали животным в разведенном виде, чтобы не обжечь слизистые оболочки пищеварительного тракта.



Результаты оказались неожиданными для самих авторов: курс лечения обыкновенным уксусом приводит к существенному ослаблению симптомов язвенного колита, в кишечнике животных снижается уровень провоспалительных протеинов, а «дружественные» бактерии Lactobacillus и Bifidobacteria получают второй шанс.



Авторы поясняют, что уксусная кислота влияет на воспалительный процесс, подавляя инфламмасому NLRP3 (криопирин). Это белковый комплекс, который выделяется лейкоцитами млекопитающих и отвечает за аутовоспалительные реакции.

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