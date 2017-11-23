Ячмень регулирует вес и аппетит

Людям, которые желают оставаться здоровыми и стройными, нужно включить в свой повседневный рацион ячмень.

Шведские ученые выяснили, что этот злак нормализует обмен углеводов, регулирует массу тела и снижает риск сахарного диабета.

На страницах British Journal of Nutrition профессор Энн Нильссон (Anne Nilsson) и ее коллеги из Лундского университета поясняют: «Некоторые неперевариваемые углеводы, такие как инулин, способны регулировать кишечные гормоны и оказывать положительное воздействие на обмен глюкозы и аппетит».

Несмотря на пристальное внимание диетологов, свойства неперевариваемых углеводов (клетчатки) до сих пор остаются недостаточно изученными. Доктор Нильссон решила приоткрыть завесу тайны.

Для своего последнего исследования Нильссон и ее сотрудники набрали 20 здоровых добровольцев средних лет, половину из которых заставляли есть ячменный хлеб трижды в день на протяжении 3 дней подряд. Остальным разрешали употреблять обычный белый хлеб.

Через 11-14 часов после каждого обеда ученые делали участникам анализы на традиционные маркеры риска диабета и сердечнососудистых заболеваний.

Результаты показали, что употребление порции ячменного хлеба как минимум на 14 часов улучшает показатели глюкозы и инсулина, а также снижает аппетит и помогает повысить чувствительность клеток к инсулину.

«Для меня стало сюрпризом то, что обыкновенная смесь пищевых волокон способна за короткое время оказать такое выраженное воздействие на метаболизм», - признается профессор Нильссон.

Ячмень действует на кишечные гормоны

По мнению авторов, положительные эффекты ячменя обусловлены его действием на кишечную микрофлору и гормоны, синтезируемые в пищеварительном тракте (например, грелин).

«После употребления ячменного хлеба мы наблюдали активизацию кишечных гормонов, которые регулируют метаболизм и аппетит, а также снижают уровень воспаления. В долгосрочной перспективе все это способно предотвратить и сердечнососудистые заболевания, и сахарный диабет», - говорят ученые.

В дальнейшем профессор Нильссон собирается проверить, как могут влиять на наш организм другие виды пищевых волокон. А пока исследовательница призывает сторонников здорового образа жизни добавить ячменный хлеб в свое меню.



medbe.ru