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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ячмень регулирует вес и аппетит
    Опубликовано: 2017-11-23 23:24:57

    Людям, которые желают оставаться здоровыми и стройными, нужно включить в свой повседневный рацион ячмень.

    Шведские ученые выяснили, что этот злак нормализует обмен углеводов, регулирует массу тела и снижает риск сахарного диабета.

    На страницах British Journal of Nutrition профессор Энн Нильссон (Anne Nilsson) и ее коллеги из Лундского университета поясняют: «Некоторые неперевариваемые углеводы, такие как инулин, способны регулировать кишечные гормоны и оказывать положительное воздействие на обмен глюкозы и аппетит».

    Несмотря на пристальное внимание диетологов, свойства неперевариваемых углеводов (клетчатки) до сих пор остаются недостаточно изученными. Доктор Нильссон решила приоткрыть завесу тайны.

    Для своего последнего исследования Нильссон и ее сотрудники набрали 20 здоровых добровольцев средних лет, половину из которых заставляли есть ячменный хлеб трижды в день на протяжении 3 дней подряд. Остальным разрешали употреблять обычный белый хлеб.

    Через 11-14 часов после каждого обеда ученые делали участникам анализы на традиционные маркеры риска диабета и сердечнососудистых заболеваний.

    Результаты показали, что употребление порции ячменного хлеба как минимум на 14 часов улучшает показатели глюкозы и инсулина, а также снижает аппетит и помогает повысить чувствительность клеток к инсулину.

    «Для меня стало сюрпризом то, что обыкновенная смесь пищевых волокон способна за короткое время оказать такое выраженное воздействие на метаболизм», - признается профессор Нильссон.

    Ячмень действует на кишечные гормоны
    По мнению авторов, положительные эффекты ячменя обусловлены его действием на кишечную микрофлору и гормоны, синтезируемые в пищеварительном тракте (например, грелин).

    «После употребления ячменного хлеба мы наблюдали активизацию кишечных гормонов, которые регулируют метаболизм и аппетит, а также снижают уровень воспаления. В долгосрочной перспективе все это способно предотвратить и сердечнососудистые заболевания, и сахарный диабет», - говорят ученые.

    В дальнейшем профессор Нильссон собирается проверить, как могут влиять на наш организм другие виды пищевых волокон. А пока исследовательница призывает сторонников здорового образа жизни добавить ячменный хлеб в свое меню.

    medbe.ru

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