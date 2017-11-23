Дерево ним защищает от рака поджелудочной железы

Не имея эффективных лекарств против рака поджелудочной железы, медицина остро нуждается в новых методах профилактики этой смертельной болезни.

Американские ученые на днях заявили, что экстракт из листьев дерева ним (азадирахта индийская) может справиться с этой задачей.

На страницах научного журнала Scientific Reports сотрудники Центра медицинских наук Техасского технологического университета в Эль Пасо (TTUHSC El Paso) сообщают, что активное вещество азадирахты нимболид (nimbolide) останавливает рост опухолей и предотвращает образование метастазов при раке поджелудочной железы, не затрагивая нормальные клетки.

«Перспективы, которые открывает перед нами нимболид, просто потрясающие. Это уникальный подход к специфической терапии и профилактике рака поджелудочной железы», - пишет автор исследования профессор Раджкумар Лакшманасвами (Rajkumar Lakshmanaswamy).

Напомним, что уже много лет подряд рак поджелудочной железы остается причиной смерти №4 среди онкологических заболеваний в США, а к 2020 году ему прочат второе место. За полвека врачи научились бороться с десятками видов рака, но эта болезнь, которую все так же тяжело диагностировать и лечить, продолжает собирать свою жатву.

Согласно американской статистике, рак поджелудочной железы – это единственный (!) вид рака, при котором менее 6% пациентов способны перешагнуть 5-летний рубеж с момента диагноза. Большая часть из них умирает в течение 12 месяцев после обнаружения опухоли.

Главная причина такой печальной статистики – это затрудненная диагностика болезни. На ранних стадиях рак поджелудочной железы выявляют очень редко. Диагноз обычно ставится тогда, когда опухоль уже проросла через окружающие ткани и дала метастазы в отдаленные органы.

«Для таких больных хирургическое удаление первичной опухоли уже не решает проблему, поэтому нужно искать новые, более эффективные методы лечения», - говорит профессор.

Нимболид атакует рак со всех сторон

Нимболид, натуральное вещество из группы тритерпенов, получают из цветков и листьев дерева ним, которое тысячи лет используется в народной медицине Индии. У нас дерево также известно под названием маргоза, а местные жители за лечебные свойства именуют его «божественным деревом».

В прошлом ученые неоднократно заявляли о противоопухолевых свойствах нимболида. Разные источники сообщают, что нимболид нарушает основные механизмы жизнедеятельности раковых клеток, влияя на их рост и способность к делению, а также тормозит образование новых кровеносных сосудов, необходимых для питания опухоли.

Эксперименты на клеточных культурах и мышах показывают, что нимболид эффективно подавляет рост и способность раковых клеток мигрировать и образовывать колонии. Лакшманасвами объясняет это тем, что под действием нимболида в раковых клетках образуются свободные радикалы, отравляющие и разрушающие их изнутри.

«Результаты исследования говорят, что нимболид на 80% сокращает число колоний раковых клеток и значительно ограничивает их размеры. В экспериментах на мышах с раком поджелудочной железы мы видим, что нимболид атакует опухоли буквально со всех сторон», - пишет профессор.

При этом очень важно, что нормальные неизмененные клетки нимболид не затрагивает вообще. Это может говорить о хорошей переносимости и отсутствии серьезных побочных явлений.

Многие жители Индии едят ним без какого-либо ущерба для здоровья, поэтому целебное дерево имеет все шансы стать безопасным альтернативным средством для профилактики и лечения рака.

