Конъюнктивит: советы врача

Конъюнктивит - это воспаление конъюнктивы глаза (тончайшая прозрачная оболочка, покрывающая глазное яблоко и веки со стороны глаза) может иметь разную природу:

Аллергический конъюнктивит

Инфекционный конъюнктивит

Раздражение глаз химическими веществами и др.

Инфекционный конъюнктивит

Симптомы: покраснение глаз в сочетании с резью, зудом или ощущением, что в них насыпали песка, неприятным ощущением при взгляде на яркий свет.

При бактериальной природе этого воспаления (а бывает еще и вирусная) характерно появление гноя (вначале это маленький желтый или зеленоватый комочек в углу глаза около носа, который легко снимается носовым платком, а потом обильное гноетечение, которое может приводить к слипанию ресниц, особенно по утрам после сна). Лечение заболевания очень простое и эффективное при условии своевременного раннего обращения к врачу-окулисту. Необходимо помнить, что инфекция заразна и передается на руках, полотенцах, носовых платках не только окружающим, но и от больного глаза на здоровый при условии одностороннего поражения.

Аналогичная картина, но без появления гноя, бывает при вирусном конъюнктивите, который сопутствует некоторым заболеваниям (острые респираторные вирусные заболевания). Обычно в этих случаях специального лечения конъюнктивита не требуется.

Раздражение глаз химическими веществами

Картину конъюнктивита может дать раздражение глаз испарениями химических веществ (лаков, красок, химических реактивов), попавшей в глаза недоброкачественной косметикой, шампунями и т.д. Иногда подобные проявления вызываются облучением интенсивным ультрафиолетовым светом, что наблюдается при сварочных работах, у альпинистов. Обычно с профилактической целью (чтобы не присоединилась бактериальная инфекция к воспалению, вызванному указанными причинами) назначают те же средства, что и при гнойном конъюнктивите.



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