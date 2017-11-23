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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кольпит: что делать
    Опубликовано: 2017-11-23 20:24:03

    Кольпит – это воспалительный процесс в слизистой оболочке влагалища вызванный такими возбудителями как хламидия, микоплазма, стрептококк, стафилококк, гемофильная палочка и т.д. Это одно из самых распространенных заболеваний среди женщин преимущественно репродуктивного возраста. Заболевание может протекать в двух формах: острой и хронической.

    Среди основных причин кольпита выделяют следующие факторы:

    - инфекции, передающиеся половым путем;

    - другие инфекционные заболевания;

    - механические повреждения слизистой оболочки влагалища;

    - нарушение питания слизистой оболочки;

    - нарушение анатомических особенностей влагалища;

    - заболевания эндокринной системы;

    - длительный прием антибиотиков;

    - аллергические реакции (на презерватив, свечи, мази и т.д.);

    - несоблюдение правил личной гигиены.


    Основные симптомы кольпита:

    - набухание и покраснение слизистой оболочки влагалища;

    - выделение в большом количестве белей (иногда с примесью крови);

    - ноющие боли внизу живота;

    - чувство жжения, зуд наружных половых органов;

    - неприятный запах.


    Если воспаление слизистой оболочки влагалища не лечить, то воспалительный процесс может перейти и на канал шейки матки, матку, придатки, что в свою очередь приводит к эндометриту, эрозии шейки матки и бесплодию.


    Лечение кольпита должно быть комплексным и назначаться только гинекологом. Оно зависит от многих причин, обусловившей развитие кольпита. Лечение кольпита включает в себя антибактериальную, противовоспалительную, общеукрепляющую терапию. Так же для лечения кольпита используются фитотерапия и народные средства.


    Для профилактики кольпита прежде всего необходимо соблюдать правила личной гигиены, своевременно лечить инфекции передаваемые половым путем, индивидуально подбирать средства контрацепции, а так же следить за иммунитетом.

    nmkd.ru

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