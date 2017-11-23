Кольпит – это воспалительный процесс в слизистой оболочке влагалища вызванный такими возбудителями как хламидия, микоплазма, стрептококк, стафилококк, гемофильная палочка и т.д. Это одно из самых распространенных заболеваний среди женщин преимущественно репродуктивного возраста. Заболевание может протекать в двух формах: острой и хронической.
Среди основных причин кольпита выделяют следующие факторы:
- инфекции, передающиеся половым путем;
- другие инфекционные заболевания;
- механические повреждения слизистой оболочки влагалища;
- нарушение питания слизистой оболочки;
- нарушение анатомических особенностей влагалища;
- заболевания эндокринной системы;
- длительный прием антибиотиков;
- аллергические реакции (на презерватив, свечи, мази и т.д.);
- несоблюдение правил личной гигиены.
Основные симптомы кольпита:
- набухание и покраснение слизистой оболочки влагалища;
- выделение в большом количестве белей (иногда с примесью крови);
- ноющие боли внизу живота;
- чувство жжения, зуд наружных половых органов;
- неприятный запах.
Если воспаление слизистой оболочки влагалища не лечить, то воспалительный процесс может перейти и на канал шейки матки, матку, придатки, что в свою очередь приводит к эндометриту, эрозии шейки матки и бесплодию.
Лечение кольпита должно быть комплексным и назначаться только гинекологом. Оно зависит от многих причин, обусловившей развитие кольпита. Лечение кольпита включает в себя антибактериальную, противовоспалительную, общеукрепляющую терапию. Так же для лечения кольпита используются фитотерапия и народные средства.
Для профилактики кольпита прежде всего необходимо соблюдать правила личной гигиены, своевременно лечить инфекции передаваемые половым путем, индивидуально подбирать средства контрацепции, а так же следить за иммунитетом.