Кольпит: что делать

Кольпит – это воспалительный процесс в слизистой оболочке влагалища вызванный такими возбудителями как хламидия, микоплазма, стрептококк, стафилококк, гемофильная палочка и т.д. Это одно из самых распространенных заболеваний среди женщин преимущественно репродуктивного возраста. Заболевание может протекать в двух формах: острой и хронической.

Среди основных причин кольпита выделяют следующие факторы:

- инфекции, передающиеся половым путем;

- другие инфекционные заболевания;

- механические повреждения слизистой оболочки влагалища;

- нарушение питания слизистой оболочки;

- нарушение анатомических особенностей влагалища;

- заболевания эндокринной системы;

- длительный прием антибиотиков;

- аллергические реакции (на презерватив, свечи, мази и т.д.);

- несоблюдение правил личной гигиены.



Основные симптомы кольпита:

- набухание и покраснение слизистой оболочки влагалища;

- выделение в большом количестве белей (иногда с примесью крови);

- ноющие боли внизу живота;

- чувство жжения, зуд наружных половых органов;

- неприятный запах.



Если воспаление слизистой оболочки влагалища не лечить, то воспалительный процесс может перейти и на канал шейки матки, матку, придатки, что в свою очередь приводит к эндометриту, эрозии шейки матки и бесплодию.



Лечение кольпита должно быть комплексным и назначаться только гинекологом. Оно зависит от многих причин, обусловившей развитие кольпита. Лечение кольпита включает в себя антибактериальную, противовоспалительную, общеукрепляющую терапию. Так же для лечения кольпита используются фитотерапия и народные средства.



Для профилактики кольпита прежде всего необходимо соблюдать правила личной гигиены, своевременно лечить инфекции передаваемые половым путем, индивидуально подбирать средства контрацепции, а так же следить за иммунитетом.



nmkd.ru