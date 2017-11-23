Зеленый чай при ревматоидном артрите

Один из компонентов зеленого чая в будущем может стать эффективным лекарством при ревматоидном артрите.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованные на днях в американском журнале Arthritis and Rheumatology.

Сотрудники Государственного университета Вашингтона в Спокене (WSU) обнаружили, что эпигаллокатехин-3-галлат уменьшает воспаление и отечность суставов у мышей с артритом.

При ревматоидном артрите (РА) иммунная система больных поражает собственную соединительную ткань и суставы, вызывая воспаление, отечность и боль, постепенно разрушая и деформируя сустав. В Соединенных Штатах на 320 миллионов населения приходится 1,5 миллиона больных РА, причем женщины болеют втрое чаще мужчин.

«В настоящее время для лечения РА обычно используют нестероидные противовоспалительные средства, глюкокортикоиды, JAK-ингибиторы. Но одни из этих препаратов чрезвычайно дорогие, другие ослабляют иммунную систему, имеют массу тяжелых побочных эффектов и плохо подходят для длительной терапии. Мы хотим решить проблему с помощью менее токсичных природных субстанций», - говорит доктор Салахуддин Ахмед (Salah-uddin Ahmed) из WSU.

Эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) – это натуральное растительное вещество из группы катехинов. В огромных концентрациях присутствует в листьях зеленого чая, а также в белом чае. Обладает выраженными противовоспалительными свойствами.

В ходе экспериментов на грызунах ученые давали им EGCG на протяжении 10 дней, после чего отметили значительное уменьшение воспаления и отечности пораженных суставов. Дело в том, что эпигаллокатехин-3-галлат подавляет активность TAK1 – ключевого сигнального протеина, который является своеобразным посредником в воспалительных реакциях.

Что немаловажно, эпигаллокатехин-3-галлат не оказывал какого-либо влияния на другие клеточные процессы. Это выгодно отличает EGCG от глюкокортикоидов или НПВС.

«Наше исследование показало, что избирательное подавление протеина TAK1 при помощи эпигаллокатехин-3-галлата может стать рациональной альтернативой современным методам лечения ревматоидного артрита», - констатирует доктор Ахмед.

Новые свойства старого напитка

Между прочим, ученые не впервые удивляют нас целебными свойствами зеленого чая. В 2014 году журнал Medical News Today рассказывал, что зеленый чай может улучшать рабочую память, а еще раньше было обнаружено, что этот напиток защищает интеллект стариков.

Однако не все так гладко и не стоит спешить запасаться ароматными листьями. Совсем недавно в Journal of Functional Foods сообщалось, что избыток зеленого чая способен нарушать фертильность и развитие потомства у плодовых мушек. Не исключено, что это может касаться и человека.



medbe.ru