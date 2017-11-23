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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вредна ли соль для здоровья: ученые в тупике
    Опубликовано: 2017-11-23 17:08:18

    Новый анализ научных исследований показал, что в научной среде нет единого мнения по поводу влияния соли на здоровье.

    В целом только 54% ученых поддерживают гипотезу о том, что ограничение поваренной соли способствует оздоровлению населения и снижению риска хронических заболеваний; 33% отвергают эту гипотезу, а еще 13% не дают четкого ответа.

    Статья доктора Людовика Тринкарта (Ludovic Trinquart) и его коллег из Университета Колумбии и Бостонского университета, опубликованная в  International Journal of Epidemiology, ставит перед нами новые вопросы.

    Авторы анализа рассмотрели 269 научных исследований, проведенных между 1979 и 2004 годом, так и не придя к окончательному выводу. В анализ были включены первичные исследования, мета-анализы, клинические руководства, экспертные комментарии и обзоры.

    Мы привыкли думать, что поваренная соль однозначно вредна для здоровья, но не все так просто. Как оказалось, даже в самых авторитетных литературных источниках находятся аргументы «за» и «против» поваренной соли.

    Фактически в мире параллельно существуют две разные школы. Одна поддерживает ограничение соли, а вторая критикует его, уверяя, что снижение потребления натрия не влияет на здоровье населения. Каждая школа руководствуется собственной доказательной базой и поддерживается определенным кругом ученых, причем представители «враждующих лагерей» недостаточно взаимодействуют друг с другом.

    Хотя научные дебаты все еще продолжаются, органы здравоохранения большинства стран мира, а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивают на урезании потребления соли. Некоторые не ограничиваются красивыми лозунгами: так, в декабре 2015 Нью-Йорк стал первым в США городом, который потребовал от сетей ресторанов помечать соленые продукты специальными ярлыками.

    «Законодатели все же должны учитывать противоречивые результаты исследований и действовать осторожно. Перегиб в любую сторону может привести к неправильным решениям, вредящим здоровью общества», - предупреждают ученые.

    medbe.ru

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