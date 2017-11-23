Зубной камень: советы

Зубной камень является отвердевшей или отвердевающей массой, которая образуется на поверхности естественных или искусственных зубов. Образование его начинается со скопления на шероховатой поверхности шейки зуба мягкого налета, на который осаждаются известковые соли. Уплотняясь, это образование "муфтой" охватывает придесневую часть зуба. Наиболее часто камень возникает на зубах, которые меньше участвуют в акте жевания, из-за чего их естественное очищение затрудняется, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Зубной камень может приводить к возникновению различных зубных заболеваний. Чаще всего, это кариес. Для удаления зубного камня нужно один раз в полгода посещать стоматолога и проводить соответствующую процедуру. Если на зубах установлены люминиры, удаление зубного камня также показано два раза в год, так как поддесенный зубной камень продолжает скапливаться и после установки виниров.

Наддесневой зубной камень виден невооруженным глазом. Он имеет белый или желтоватый цвет, глинообразную или твердую консистенцию. При воздействии специальным инструментом легко отделяется от поверхности зуба.

Поддесневой зубной камень обычно твердый и плотный, он виден только стоматологу при помощи специальных инструментов. Имеет зеленовато-черный или темно-коричневый цвет, плотно прилегает к поверхности корня зуба.

Причины возникновения

- несоблюдение гигиены полости рта;

- использование некачественных средств гигиены (зубных щеток и паст);

- прием только мягкий пищи;

- при пережевывании пищи только одной стороной челюсти;

- нарушение обмена веществ (воосновном солевого).

Профилактика

Сводится к гигиеническим мероприятиям, употреблению наравне с мягкой твердой пищи (яблоко, морковь, капуста и др.).



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