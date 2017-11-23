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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Виагра уменьшает отек легких у пловцов
    Опубликовано: 2017-11-23 15:44:26

    Небольшая доза виагры может спасать пловцов и дайверов, у которых в результате переохлаждения развился отек легких, угрожающее жизни состояние, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Об этом сообщается в журнале Circulation: Journal of the American Heart Association.

    Виагра (силденафил) хорошо известна благодаря феноменальному влиянию на эректильную функцию мужчин, однако мало кто знает, что изначально этот препарат разрабатывался с несколько иными целями.

    Силденафил расширяет сосуды легких и помогает при легочной артериальной гипертензии.

    При отеке легких у пловцов, вызванном погружением в холодную воду, происходит сужение периферических сосудов конечностей и избыточное накопление крови в сосудах сердца и легких. Симптомы отека легких могут включать затруднение дыхания, кровохарканье, снижение содержания кислорода в крови.

    Хотя симптомы обычно проходят в течение суток, без правильного лечения это состояние может убить.

    Силденафил снижает давление в легочных артериях
    Анестезиолог доктор Ричард Мун (Richard Moon), заведующий Центром гипербарической медицины Дьюка в Дареме (Северная Каролина, США), провел исследование с участием 10 спортсменов, которые поступили в центр с отеком легких.

    Ученые тщательно обследовали всех спортсменов и подтвердили, что люди, склонные к отеку легких при переохлаждении, имеют более высокие показатели давления заклинивания легочной артерии при нагрузке.

    «При погружении тела в холодную воду у предрасположенных людей наблюдается аномально резкое перераспределение крови к органам грудной клетки, повышается давление в легочных артериях, развивается отек. В некоторых случаях это результат кардиологических проблем», - поясняет доктор Мун.

    Успешное применение виагры при отеке легких
    Одной из участниц исследования стала 51-летняя триатлонистка, которая вынуждена была завершить свою спортивную карьеру из-за сильной одышки во время соревнований на холоде. Однажды в 2011 году женщина была госпитализирована в Центр Дьюка с отеком легких и кровохарканьем, где врач предложил ей поучаствовать в испытаниях виагры.

    «После начала экспериментального лечения я успешно финишировала в 20 соревнованиях, включая 5 длинных заплывов на 10 километров. И ни одного инцидента после них. Я очень не хотела бросать триатлон, потому что мы с мужем занимаемся этим уже долгое время, путешествуем по миру ради состязаний, и это стало смыслом жизни», - говорит участница.

    В настоящее время команда доктора Муна готовится к проведению более масштабных клинических испытаний. Вполне возможно, что через пару лет в инструкции к виагре появятся совершенно новые показания.

    medbe.ru

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