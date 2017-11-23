Диабет при беременности снижает лактацию

Женщинам, которые во время беременности страдали диабетом, после родов может не хватать грудного молока.

Это, скорее всего, связано с нарушением чувствительности клеток молочной железы к инсулину.

Такие выводы ученых были опубликованы в журнале Breastfeeding Medicine.

Пользу материнского молока для здоровья детей трудно переоценить, поэтому ВОЗ и национальные органы здравоохранения всячески способствуют грудному вскармливанию. Но, к сожалению, многие женщины прекращают кормление раньше положенного времени по причине нехватки молока.

В этом плане особую тревогу вызывают молодые мамы с диабетом: исследования показали, что у них продолжительность лактации в среднем меньше, чем у здоровых женщин. Есть у этой категории и другие сложности.

Помимо всего прочего, лактация снижает потребность в инсулине примерно на 25%, ведь молоко содержит лактозу. Кормление приводит к падению уровня сахара в крови, поэтому кормящие мамы с сахарным диабетом должны помнить о риске гипогликемии.

Инсулин и лактация

Доктор Сара Риддл (Sarah Riddle), педиатр из Центра грудного вскармливания МЦ «Детская больница Цинциннати», вместе со своими коллегами изучила истории болезни 641 пациентки, посетившей ее центр с июня 2011 по май 2013 года. Все женщины родили не более чем за 90 дней до первого визита и все желали продолжать лактацию.

В интервью изданию Medical News Today доктор Риддл пояснила, что они не делали различий между типами диабета – ученых интересовали любые нарушения обмена глюкозы в этот период. Она отмечает, что многие женщины имеют повышенный уровень сахара во время беременности, однако они даже не подозревают об этом.

Анализ показал, что у женщин, которые страдали диабетом во время беременности, вероятность проблем с лактацией выше. Почти 15% женщин с диабетом не могли вырабатывать достаточно молока, а более 6% из них имели другие проблемы, не связанные с выработкой молока (например, лактостаз).

На вопрос о возможных причинах такого явления доктор Риддл ответила, что корнем всех проблем является изменение чувствительности клеток к инсулину. Напомним, что еще в 2013 году была доказана роль инсулина в работе секреторных клеток молочной железы. Но дать окончательный ответ исследовательница пока не готова.

«Мы очень надеемся, что лучшее понимание физиологии откроет перед нами новые способы профилактики и лечения нарушений лактации. Уже сегодня мы готовы организовать небольшое клиническое испытание для проверки влияния метформина (лекарство от диабета) на выработку молока», - говорит Риддл.



medbe.ru