Пять суперпродуктов для женщин

Для большинства женщин крайне сложно найти время для правильного питания.

Как результат, вы можете недополучать важные нутриенты, такие как калий, клетчатка, холин, магний, железо, кальций, витамины А, D, E и C.

Хотите избежать этого?

Когда вы в следующий раз пойдете в супермаркет, обратите внимание на 5 простых и полезных суперпродуктов, рекомендуемых ведущими американскими диетологами:

1. Яйца

Долгое время яйца изображали смертельным врагом для сердца и сосудов. Но последние исследования показывают, что яйца (в том числе желток) – это уникальный коктейль из ценных нутриентов, и они должны составлять часть здорового рациона женщины. Конечно, соблюдая умеренность: финские ученые утверждают, что 1 яйцо в день сосудам не повредит.

Яйцо содержит более десятка незаменимых питательных веществ, включая витамин D, железо, цинк, зеаксантин, холин и др. Не говоря о наборе полноценных животных протеинов, которые требуются для построения здорового и красивого тела.

Как утверждают ученые, витамин D может защитить от целого спектра хронических заболеваний, в том числе от диабета, аутоиммунных болезней и нескольких видов рака. Он даже помогает контролировать массу тела.

Витамин D замечательно работает в паре с кальцием, участвуя в построении крепких костей. Кстати, женщины больше мужчин предрасположены к остеопорозу и остеопении, особенно после менопаузы. Согласно данным ЦКЗ США, в Америке более 8,2 миллиона женщин страдают остеопорозом, а еще 27,3 миллиона имеют недостаточную костную массу.

Поэтому наслаждайтесь витаминно-протеиновым завтраком с ароматным омлетом!

2. Чернослив

Наши прабабушки не зря ценили чернослив. Этот продукт содержит очень много пищевых волокон и нормализует работу вашего кишечника. Женщинам стоит помнить, что они более склонны к запорам, чем мужчины. И продукты, подобные черносливу, придутся как нельзя кстати.

Мало кто знает, но чернослив помогает сохранять костную массу после менопаузы, делая кости прочнее и здоровее. Ученые из Университета Сан-Диего советуют женщинам после 45 употреблять по одной порции чернослива 5-6 дней в неделю для профилактики остеопороза и переломов в будущем.

Кроме того, в черносливе много витамина К (улучшает свертываемость крови), бора, магния, калия и полифенолов.

Чернослив можно употреблять отдельно или сочетать его с йогуртами и кашами. Вы также можете использовать чернослив, чтобы частично заменить сахар в своей выпечке. Одним выстрелом двух зайцев: и клетчатки больше, и сахара меньше.

3. Греческий йогурт

Ищете что-то кремовое, сладенькое и полезное? Греческий (фильтрованный) йогурт содержит столько же кальция, что и обычный йогурт, но при этом в его составе почти вдвое больше протеинов и меньше сахара.

Зачем нажимать на протеины? Исследования показывают: если на долю протеинов приходится около 30% калорийности вашего рациона, то вы будете легко худеть и сможете быстрее сформировать красивые рельефные мышцы. Конечно, при условии, что после деликатеса вы не будете сидеть в кресле. В общем, греческий йогурт – для активных и подтянутых.

Вместо сахара диетологи советуют подслащать греческий йогурт кусочками натуральных фруктов.

4. Лосось

Конечно, сегодня есть огромный выбор рыбы, но лосось все равно считается одним из самых полезных видов. Это благодаря высочайшему содержанию белков и омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление, защищают сосуды и кости.

Заменив традиционную порцию красного мяса на такую же порцию лосося, мы можете продлить себе жизнь и снизить риск хронических заболеваний, особенно сердечнососудистых.

Беременным женщинам лосось особенно полезен, потому что он дает плоду массу ценных нутриентов, а также, если верить недавнему исследованию, уменьшает риск преждевременных родов и рождения детей с недостаточным весом.

5. Фисташки

Несоленые фисташки – идеальный заменитель жирных чипсов и шоколадных батончиков, которые многие из нас привыкли покупать для перекуса. Американские эксперты называют их одним из самых полезных орехов в мире.

Фисташки дают много протеина, пищевых волокон, витаминов группы В, кальция, витамина Е, моно- и полиненасыщенных жирных кислот, включая олеиновую и линолевую. Считается, что всего 1,5 унции (42 грамма) орехов в день, таких как фисташки, достаточно для значительного снижения риска сердечнососудистых событий у женщин.

Более того, фисташки – мощное оружие против ожирения, если употреблять их с умом. Они отличаются от других орехов минимальной калорийностью (160 ккал на унцию) и минимальным содержанием жиров. Однако при этом фисташки «упакованы» протеинами, витаминами и клетчаткой. Прекрасный снэк, с пользой и без лишних калорий.



medbe.ru