Лечение дисбактериоза народными средствами

Дисбактериоз - это состояния, при которых нарушается нормальный микробный состав кишечника. В норме в желудочно-кишечном тракте проживает масса бактерий, которые выполняют самые разнообразные полезные функции.

Так, они борются с чужаками, которые случайно попали в организм, синтезируют ряд витаминов (в основном, группы В), которые организм человека не вырабатывает самостоятельно, помогают переваривать пищу и т.д. При этом у разных видов бактерий свои функции, а многие из них при чрезмерном размножении способны вызывать расстройства пищеварения. Однако у здорового человека этого не происходит. Численность популяции каждого вида микробов, живущих в кишечнике, регулируется дарвиновскими законами: чрезмерно размножившиеся не находят себе пищи, и лишние умирают, либо другие микробы создают им невыносимые условия для жизни.

Однако бывают ситуации, в которых этот баланс нарушается. К ним относятся всевозможные иммунодефициты (имеются в виду настоящие иммунодефициты, которые встречаются при СПИДе, раке крови, при лечении злокачественных опухолей лучевой и химиотерапией; состояний, которые некоторые врачи называют "пониженным иммунитетом" на самом деле не существует). При попадании "чужака" или при появлении каких-либо патогенных свойств у "своих" бактерий, иммунная система обычно действует безотказно и уничтожает этот микроб (в том числе с помощью его "лояльных к организму хозяина-человека" собратьев). При резком же ослаблении иммунной защиты у человека, «бактерии- агрессоры» беспрепятственно размножаются со всеми вытекающими отсюда (в прямом смысле слова) последствиями.



Вторая причина - длительная и мощная антибактериальная терапия. В подавляющем большинстве случаев обычные курсы антибиотиков не вызывают дисбактриоза. А если и вызывают, то он проходит самопроизвольно, без участия врачей, так как по окончании лечения кишечник вновь заселяется нормальной микрофлорой, которая вытесняет бактерии, успевшие там прижиться, из числа нечувствительных к действию принимавшегося антибиотика. Длительные курсы сильных антибиотиков широкого спектра действия могут так хорошо "вычистить" кишечник, что там останутся только те "монстры", которых не берет даже эта терапия. Степень их агрессивности такова, что нормальные микробы, даже если и попадают в кишечник, не могут с ними конкурировать. К сожалению, хорошие - почти всегда слабые. Здесь это тоже справедливо.

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