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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зарплата женщины в Украине на 20% меньше, чем получает мужчина
    Опубликовано: 2017-11-23 17:00:03

    В Украине заработная плата женщин составляет лишь 80% зарплаты мужчин. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
    "Первое полугодие 2017 года показало нам, что среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин. Безусловно, мы видим определенное улучшение ситуации по сравнению с предыдущими годами, когда этот процент составлял 70 и меньше, но очевидно, что нам есть над чем работать" - сказал П.Розенко.
    Он связал незначительный подъем уровня средней заработной платы женщин с ростом минимальной зарплаты до 3200 гривен.
    "Очевидно, что этого недостаточно, ведь мы прекрасно понимаем, что вопрос оплаты труда очень тесно связан в целом с социальной защитой семьи, в том числе с будущим пенсионным обеспечением женщин", - заявил вице-премьер.
    Напомним, в Украине на 24% увеличилось количество людей, которые получают зарплату более 10 тыс. грн.

    Юлия Шрамко

    Источник: УНН

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