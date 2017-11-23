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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как россиянам получать разрешение на гастроли в Украине
    Опубликовано: 2017-11-23 12:00:17

    Служба безопасности Украины ввела порядок для организаторов гастрольных мероприятий в Украине при участии граждан страны-агрессора.

    Служба безопасности Украины разработала новый порядок в соответствии с законом "О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

    Так, при подготовке запроса в адрес СБУ для получения информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в гастрольном мероприятии обязательной при заполнении является информация об организаторе гастрольного мероприятия (название, код ЕГРПОУ, Ф.И.О. руководителя); о дате, времени, месте проведения и название гастрольного мероприятия.

    Запрос необходимо направлять по электронному адресу СБУ или по почте. В теме письма или на конверте указывать тему: "Гастроли".

    В пресс-центре напомнили, что в соответствии со ст. 4 данного закона, в случае, если участником запланированного гастрольного мероприятия является гражданин страны-агрессора, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

    При этом организатор должен предоставить СБУ достоверную информацию о своих имени и фамилии участника, указанные в его документе для въезда на территорию Украины, а также об использовании псевдонимов, принадлежность к творческим коллективам, другую информацию, характеризующую его творческую деятельность.

    СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в данном гастрольном мероприятии.

    После получения ответа от СБУ об отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии организатор заключает договор с соответствующим гастролером. При заключении договора организатор должен учесть, что законные основания для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии могут появиться после предоставления СБУ ответа на соответствующий запрос, подчеркнули в ведомстве.

    Согласно закону, организатор гастрольного мероприятия, нарушивший требования законодательства, несет административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от пятидесяти до ста минимальных заработных плат.

    Напомним, что 8 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора".

    Инф. delo.ua

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