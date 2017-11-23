Соленая пища вредит печени

Все знают, что избыток соли поднимает артериальное давление, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

На днях сотрудники Цзинаньского университета (КНР) сообщили, что соль способна повреждать печень, как взрослых млекопитающих, так и развивающихся эмбрионов птиц.

Вообще, соль несправедливо называют белой смертью.

Наш организм нуждается в определенном количестве хлорида натрия для поддержания физиологических процессов. Например, ионы натрия регулируют транспорт воды и участвуют в проведении электрических импульсов.

Если в прошлые времена поваренная соль считалась роскошью и употреблялась редко, то в ХХ веке она стала злейшим врагом здорового питания. По данным ЦКЗ США, большая часть американцев злоупотребляет солью, тем самым повышая риск гипертензии и сердечнососудистых событий.

Американские диетологи приводят неутешительные цифры: на каждого жителя США в возрасте от 2 лет и старше приходится 3400 мг соли в день, хотя рекомендуемый органами здравоохранения лимит составляет всего 1500 мг в день!

А у многих из нас на столе стоит солонка? Вот именно, что не у многих.

Большая часть соли поступает в желудок современного человека не из солонки, она уже находится в наших блюдах задолго до подачи на стол, иногда еще на прилавке магазина. Увлечение переработанными продуктами, разнообразными пресервами и фастфудом – вот главная причина, почему мы едим слишком много натрия.

Избыток соли может привести к фиброзу печени

На страницах Journal of Agricultural and Food Chemistry китайские ученые признают, что они не первые, кто заинтересовался влиянием натрия на печень. Но именно они сумели в деталях объяснить то, что происходит на клеточном уровне при злоупотреблении поваренной солью.

В своем первом эксперименте они посадили взрослых мышей на диету с высоким содержанием соли, а во втором опыте добавляли хлорид натрия в среду, где развивались куриные эмбрионы.

Оба эксперимента четко продемонстрировали, что избыток соли связан с многочисленными негативными изменениями в печени. В органе увеличивается количество клеточных мутаций, снижается скорость деления клеток, гепатоциты погибают, замещаясь бесполезной рубцовой тканью. Все это ведет к фиброзу печени.

Фиброз печени характеризуется избыточным накоплением в органе протеинов внеклеточного матрикса, коллагена, которые должны поддерживать гепатоциты. Но эта ткань не очищает кровь от токсинов, не расщепляет жиры и не выполняет других жизненно важных функций. Поэтому фиброз заканчивается печеночной недостаточностью.

Почему соль вызывает такие разрушительные изменения в печени? Ученые полагают, что это связано с дисбалансом свободных радикалов и антиоксидантов, то есть с повышением окислительного стресса и массовым повреждением гепатоцитов.

Но не стоит печалиться. Китайские ученые обнадежили нас: поврежденные поваренной солью клетки можно лечить при помощи обычной аскорбиновой кислоты (витамина С), которая доступна в аптеке без рецепта врача. Только вот сколько «аскорбинки» требует наша печень – авторы пока умалчивают.

medbe.ru

