Девять природных способов укрепить иммунитет Опубликовано: Это может случиться в один момент. Вчера вы наслаждались жизнью, развлекались с друзьями, а сегодня лежите в постели с температурой и понимаете, что под конец зимы грипп вас настиг. Чтобы избежать такой ситуации и встретить теплые весенние деньки в добром здравии, вовсе не обязательно глотать иммуностимуляторы и носить с собой тюбик оксолиновой мази. В сегодняшней статье американские эксперты предлагают вашему вниманию девять вполне научных способов поднять свой иммунитет без «химии». 1. Высыпайтесь по-человечески

Просиживание перед экраном до 3 часов ночи плохо сочетается с крепким здоровьем, это вредно во всех отношениях. Исследования показывают, что недосыпание серьезно подрывает возможности иммунной системы, делая вас более восприимчивыми к вирусам. 2. Ешьте больше чеснока

Старое народное средство от всех недугов, чеснок одинаково популярен по обе стороны Атлантики. Американские диетологи говорят, что регулярное употребление чеснока буквально творит чудеса с человеческим организмом. Он не только стимулирует иммунную систему и убивает бактерии, но и защищает сердечнососудистую систему. Достоинством чеснока является универсальность и удобство приема: его можно есть как в чистом виде, так и в составе сотен различных блюд. Врачи из Медицинского центра Мэрилендского университета советуют при первых признаках простуды делать себе аппетитную «прививку» из чеснока, имбиря, моркови и лимона. 3. Пейте напиток с лимоном, медом, имбирем и куркумой

Многие люди успешно пользуются старинными рецептами противопростудных домашних напитков, хотя в современном мире предпочитают «заправляться» парацетамолом. Особый интерес представляют вариации теплых напитков с лимоном, медом, имбирем и куркумой. В 2012 году журнал Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine сообщал, что мед обладает доказанными антиоксидантными и иммуностимулирующими свойствами. Куркума, в свою очередь – это мощный антиоксидант и противовирусное средство. Лимонный сок богат витамином С и может применяться в комплексной профилактике простуд. Куркумин, главный ингредиент куркумы, также способен активировать иммунную систему. 4. Полюбите куриный бульон

Куриный бульон – это не просто вкусно, но и чрезвычайно полезно. Хотя этот продукт давно рекомендуют больным, только в 2000 году ученые из Университета Небраски подтвердили противовоспалительные и иммуностимулирующие свойства куриного бульона. Тарелка супа из курочки, в который будут входить лук, картофель, морковь, сельдерей, пастернак, репа, петрушка и перец, даст вашей иммунной системе заряд полезных нутриентов. Исследователи говорят, что этот набор замедляет миграцию лейкоцитов в верхние дыхательные пути, облегчая симптомы простудных заболеваний. А совсем недавно сотрудники Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе обнаружили, что компонент куриного бульона карнозин (carnosine) может снижать заболеваемость простудами. 5. Сделайте зарядку частью своего режима

Чтобы держать в тонусе иммунную систему от вас вовсе не требуется по три часа подряд изматывать себя на тренажерах. Просто приучитесь каждый день делать 10-минунтную зарядку и 3-4 раза в неделю выполнять более интенсивный получасовой комплекс аэробных упражнений. Сходить на йогу, бегать по утрам, записаться в плавательный бассейн – это отличные идеи для иммунитета. Согласно сведениям из Национальной медицинской библиотеки США, физические упражнения могут буквально «вымывать» патогенные бактерии из легких, снижая вероятность подхватить простуду. Кроме того, у тренированного человека иммунные клетки активнее циркулируют по организму, что позволяет быстрее и эффективнее реагировать на угрозы. 6. Позвольте себе чашечку чая

Чашка ароматного чая с утра может быть отличным лекарством, особенно если добавить к нему имбирь, лимон и другие полезные вещи, о которых мы говорили выше. Чай хорош тем, что в него можно добавить массу других лекарственных растений. Например, мяту или мелиссу. Исследование 2003 года выявило, что алкиламины в составе черного чая помогают бороться с инфекциями. Другие научные работы говорят нам, что черный, зеленый чай и улун (оолонг) снижают вероятность развития рака. На последнем настаивает известный ученый из Института профилактики рака в США Джон Вайсбургер (John Weisburger). 7. Баночку йогурта на завтрак

Полезные бактерии, содержащиеся в кисломолочных лакомствах, укрепляют иммунную систему – это широко известный научный факт, о котором слышали даже дети. Хотя западная доказательная медицина осторожно относится к подобным вещам, даже в США за последние годы позиции пробиотиков сильно окрепли. Не так давно Journal of Science and Medicine in Sport писал, что любители пробиотиков на 40% реже страдают простудами и кишечными инфекциями. Не забываем также, что йогурт богат витамином D. 8. Наслаждайтесь солнцем

Как бы вам ни хотелось посидеть дома в эту малоприятную погоду, ученые призывают больше времени проводить на воздухе, получая свою норму витамина D. Этот витамин нужен не только для костной ткани, но и для иммунной системы. Однако усердствовать тоже не стоит. Для получения суточной дозы витамина D достаточно подставлять свое тело солнцу на полчаса-час в день (зависит от одежды, климата, сезона). Длительное пребывание под лучами чревато ожогами и раком кожи в будущем! 9. Больше смейтесь!

Ученые утверждают, что смех укрепляет здоровье: исследование 2007 года продемонстрировало, что веселые и оптимистичные люди реже подхватывают простуду. Объясняется все очень просто: наша нервная система и гуморальные механизмы тесно связаны. Тревога, страх и подавленность поднимают уровень гормонов стресса, а счастье и позитивные эмоции – наоборот. Поэтому не забывайте, что смех - лучшее лекарство! medbe.ru

