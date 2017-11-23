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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Китайские ученые вырастили сперматозоиды
    Опубликовано: 2017-11-23 10:04:35

    Сперматозоиды, созданные в лаборатории из стволовых клеток, впервые в истории успешно оплодотворили яйцеклетку и дали начало новой полноценной жизни.

    Об этом профессор Китайской академии наук Ксяо Янг Чао (Xiao-Yang Zhao) сообщил на страницах журнала Cell.

    Ученые из КНР запрограммировали эмбриональные стволовые клетки мышей таким образом, чтобы они дифференцировались до сперматид – предшественников зрелых половых клеток, которые в результате цикла изменений трансформируются в нормальные сперматозоиды.

    Стволовые клетки помещали в особую культуру, содержащую половые гормоны и питательные вещества, что приводило к их быстрому дозреванию до сперматид. Это примитивная форма половых клеток, которая содержит такой же генетический материал, однако не имеет «хвостиков».

    Именно сперматиды ученые имплантировали в яйцеклетки мышей. Их слияние с яйцеклетками привело к появлению на свет абсолютно нормальных мышат. Успех этой работы открывает перед врачами новый уровень лечения бесплодия.

    Из 191 оплодотворенных таким путем яйцеклеток родилось всего 9 мышат, которые дожили до полового созревания и смогли дать потомство. Показатели пока не впечатляют, но сам способ!

    Применяя аналогичную технологию на человеке, можно вырастить здоровые полноценные сперматозоиды из стволовых клеток пациента, просто взяв у него образец крови. С такой технологией стать счастливым отцом сможет, в принципе, даже мужчина без семенников.

    Но до внедрения этой новинки в клиническую практику должно пройти время. Исследователям предстоит убедиться, что манипуляции с клетками не приведут к каким-либо нежелательным долговременным последствиям для потомства, в том числе генетическим.

    «На сегодняшний день мы видим, что потомство, полученное таким путем, здоровое и плодовитое. Нам еще предстоит исключить возможные долговременные риски и развеять этические сомнения, прежде чем перейти к созданию человеческих сперматозоидов», - сказал Ксяо Янг Чао в интервью телекомпании ВВС.

    Его американский коллега Нам Тран (Nam Tran), исследователь стволовых клеток из Университета Калифорнии в Сан-Франциско, называет это открытие «колоссальным прорывом». В интервью изданию The Scientist ученый выразил уверенность, что оно приведет к значительным переменам в науке независимо от того, удастся ли внедрить метод в клиническую практику.

    medbe.ru

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