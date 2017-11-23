Китайские ученые вырастили сперматозоиды

Сперматозоиды, созданные в лаборатории из стволовых клеток, впервые в истории успешно оплодотворили яйцеклетку и дали начало новой полноценной жизни.

Об этом профессор Китайской академии наук Ксяо Янг Чао (Xiao-Yang Zhao) сообщил на страницах журнала Cell.

Ученые из КНР запрограммировали эмбриональные стволовые клетки мышей таким образом, чтобы они дифференцировались до сперматид – предшественников зрелых половых клеток, которые в результате цикла изменений трансформируются в нормальные сперматозоиды.

Стволовые клетки помещали в особую культуру, содержащую половые гормоны и питательные вещества, что приводило к их быстрому дозреванию до сперматид. Это примитивная форма половых клеток, которая содержит такой же генетический материал, однако не имеет «хвостиков».

Именно сперматиды ученые имплантировали в яйцеклетки мышей. Их слияние с яйцеклетками привело к появлению на свет абсолютно нормальных мышат. Успех этой работы открывает перед врачами новый уровень лечения бесплодия.

Из 191 оплодотворенных таким путем яйцеклеток родилось всего 9 мышат, которые дожили до полового созревания и смогли дать потомство. Показатели пока не впечатляют, но сам способ!

Применяя аналогичную технологию на человеке, можно вырастить здоровые полноценные сперматозоиды из стволовых клеток пациента, просто взяв у него образец крови. С такой технологией стать счастливым отцом сможет, в принципе, даже мужчина без семенников.

Но до внедрения этой новинки в клиническую практику должно пройти время. Исследователям предстоит убедиться, что манипуляции с клетками не приведут к каким-либо нежелательным долговременным последствиям для потомства, в том числе генетическим.

«На сегодняшний день мы видим, что потомство, полученное таким путем, здоровое и плодовитое. Нам еще предстоит исключить возможные долговременные риски и развеять этические сомнения, прежде чем перейти к созданию человеческих сперматозоидов», - сказал Ксяо Янг Чао в интервью телекомпании ВВС.

Его американский коллега Нам Тран (Nam Tran), исследователь стволовых клеток из Университета Калифорнии в Сан-Франциско, называет это открытие «колоссальным прорывом». В интервью изданию The Scientist ученый выразил уверенность, что оно приведет к значительным переменам в науке независимо от того, удастся ли внедрить метод в клиническую практику.



medbe.ru

