Топ осенних процедур красоты

С наступлением осени с кожи сходит маскировавший мелкие дефекты загар, а на долгую зимнюю память остается пересушенная ультрафиолетом кожа, мимические морщинки и очаги гиперпигментации, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Но есть и хорошая новость: осень – идеальное время для множества салонных процедур, которые помогут не только восстановиться после лета, но и подготовиться к зиме. Итак, топ осенних процедур красоты



1. Пилинг

Пилинг – король осени. Эта процедура помогает повысить упругость кожи, избавиться от мелких дефектов кожи и улучшить цвет лица. В теплое время года делать пилинг нельзя: как именно повлияет ультрафиолетовое излучение на нежную обновленную кожу сложно предугадать, но ничего хорошего точно не будет.



Смысл процедуры – механически (ультразвук, вакуум, лазер, скрабы с абразивами) или химически (органические кислоты разной концентрации) снимется верхний слой кожи и активизируются восстановительные процессы.



Пилинг бывает поверхностным, срединным и глубоким. Процедуру поверхностного пилинга назначают при отсутствии ярко выраженных проблем с кожей. Ее можно проводить как в домашних условиях – маски с низким содержанием фруктовых кислот или скрабы с твердыми частицами, которые выполняют роль «нежного наждака» (не случайно процесс их нанесения предполагает легкий массаж), так и в салоне – поверхностный химический или ферментативный пилинг.



Остальные виды пилинга проводятся только в салонах. Бесконтрольное использование профессиональных средств для срединного пилинга опасно для кожи. А глубокий пилинг и вовсе проводится с анестезией – он предполагает фактически срезание или сжигание кожи на определенную глубину и делается только по возрастным и медицинским показаниям.



2. Эпиляция

После лазерной и фотоэпиляции кожу необходимо беречь от ультрафиолета около 3-4 недель. Чтобы полностью избавиться от нежелательных волосков, необходимо от 3 до 5 процедур с интервалом между ними около месяца. Так что осень – идеальное время для начала курса эпиляции – к весне все будет гладко.



nedug.ru