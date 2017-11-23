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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Топ осенних процедур красоты
    Опубликовано: 2017-11-23 11:44:19

    С наступлением осени с кожи сходит маскировавший мелкие дефекты загар, а на долгую зимнюю память остается пересушенная ультрафиолетом кожа, мимические морщинки и очаги гиперпигментации, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Но есть и хорошая новость: осень – идеальное время для множества салонных процедур, которые помогут не только восстановиться после лета, но и подготовиться к зиме. Итак, топ осенних процедур красоты


    1. Пилинг

    Пилинг – король осени. Эта процедура помогает повысить упругость кожи, избавиться от мелких дефектов кожи и улучшить цвет лица. В теплое время года делать пилинг нельзя: как именно повлияет ультрафиолетовое излучение на нежную обновленную кожу сложно предугадать, но ничего хорошего точно не будет.


    Смысл процедуры – механически (ультразвук, вакуум, лазер, скрабы с абразивами) или химически (органические кислоты разной концентрации) снимется верхний слой кожи и активизируются восстановительные процессы.


    Пилинг бывает поверхностным, срединным и глубоким. Процедуру поверхностного пилинга назначают при отсутствии ярко выраженных проблем с кожей. Ее можно проводить как в домашних условиях – маски с низким содержанием фруктовых кислот или скрабы с твердыми частицами, которые выполняют роль «нежного наждака» (не случайно процесс их нанесения предполагает легкий массаж), так и в салоне – поверхностный химический или ферментативный пилинг.


    Остальные виды пилинга проводятся только в салонах. Бесконтрольное использование профессиональных средств для срединного пилинга опасно для кожи. А глубокий пилинг и вовсе проводится с анестезией – он предполагает фактически срезание или сжигание кожи на определенную глубину и делается только по возрастным и медицинским показаниям.


    2. Эпиляция

    После лазерной и фотоэпиляции кожу необходимо беречь от ультрафиолета около 3-4 недель. Чтобы полностью избавиться от нежелательных волосков, необходимо от 3 до 5 процедур с интервалом между ними около месяца. Так что осень – идеальное время для начала курса эпиляции – к весне все будет гладко.

    nedug.ru

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