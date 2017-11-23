Таблетки и скальпель

Существуют методы корекции фигуры с помощью лекарственных средств и хирургическим путем, но каждый такой метод имеет много побочных эффектов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Основные принципы действия лекарственных средств и оперативных вмешательств и связанные с этим побочные действия:

Воздействие на аппетит (количество потребляемой пищи)

Можно воздействовать на психику: поднять настроение, устранить депрессию, повысить работоспособность. Так действуют симпатомиметики. Их влияние аналогично действию симпатической нервной системы и адреналина. Они мобилизуют организм: "Сейчас нужно забыть о еде. Нужно действовать. Настроение хорошее, я полон сил и стремлений." Это своего рода допинг. Но человек не может жить, постоянно напрягая все свои силы, он устает. Так происходит в стрессовой ситуации: эффект достигнут, проблема решена, нужен отдых. Если мы принимаем препарат, действующий подобным образом, организм либо через какое-то время перестанет обращать внимание на его обычную дозировку (разовьется толерантность), либо появится зависимость (захочется принимать препарат еще и еще, без него уже жизнь не в жизнь), либо силы организма истощатся, первой истощится наиболее слабая система у данного человека. У Вас не очень здоровое сердце? Оно обязательно даст о себе знать. Но чаще всего, может быть сочетание первого, второго и третьего.

Аналогично действуют гормоны щитовидной железы. Их добавление в препараты для похудения запрещено, но это не значит, что их не может быть в какой-нибудь новой "биологически активной добавке к пище, абсолютно безвредной" и прочее. Рассмотрим, что же произойдет, если гормоны в препарате все-таки есть. Разовьется состояние аналогичное тиреотоксикозу: беспокойство, потеря массы тела, учащенное сердцебиение, может быть небольшое повышение температуры тела за счет повышения обмена веществ.

Что остается у человека, долго имевшего тиреотоксикоз, после выздоровления? "Остаточные изменения в сердечной мышце". Чем дольше болел человек, тем грубее эти изменения.

Уменьшить аппетит может прием пищи, богатой пищевыми волокнами: овощи и фрукты, препараты целлюлозы. Волокна занимают большой объем, создавая ощущение сытости, улучшают перестальтику кишечника, а калорий такие продукты содержат немного.

Быстро заполнить желудок можно не только тогда, когда объем употребляемой пищи большой, но и в том случае, когда объем желудка маленький. Обжоры имеют большой желудок - он приспособился к обилию пищи. Уменьшить его можно хирургическим путем - с помощью специального прибора на него накладывают "скрепки", так называемая "пликация". Но, во-первых, операция - это операция, а во-вторых такая манипуляция обычно нарушает нормальный режим питания

nedug.ru