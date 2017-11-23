Стресс: вредитель красоты

Результаты различных исследований показали, что во время стресса почти пятьдесят мышц (!) лица сильно напрягаются, а затем резко расслабляются, что способствует появлению новых и углублению старых морщин.

Стресс - бич XXI века. Жизнь в большом городе, в бешенном ритме, создает подчас невыносимое напряжение для каждой из нас. Казалось бы, мелочи, но, накапливаясь, они способны подорвать наше здоровье, и вообще превратить жизнь в полный кошмар.

Результаты различных исследований показали, что во время стресса почти пятьдесят мышц лица сильно напрягаются, а затем резко расслабляются, что способствует появлению новых и углублению старых морщин. Более того, сосуды кожи тоже активно реагируют на стрессовые ситуации. Лицо то краснеет, то бледнеет, а следовательно, появляется ломкость сосудов и, как результат, преждевременное старение.

Поэтому, если вы не хотите рано состариться и потерять свою красоту и привлекательность, необходимо стараться избегать стрессов. Учитесь избегать конфликтов, обязательно пейте успокоительные чаи, которые укрепят вашу нервную систему и будут активно способствовать вашей красоте.

Стрессотерапия из бабушкиного сундука

Успокоительный чай:

•корень валерианы – 300 г,

•листья мяты перечной – 300г,

•листья вахты трехлистной – 400г.

2 столовые ложки настоять в течение 20 минут в стакане кипятка, процедить и принимать утром и на ночь.

Мята и валериана давно известны своими успокаивающими и расслабляющими своиствами. Приятный запах чая также доставит особое удовольствие (элемент ароматерапии).

Экспресс-рецепт:

•Плоды калины (сушеные)

•Мята перечная(можно свежие,

можно сухие) – 1,5 столовой ложки

•Цветки ромашки (сушеные) – 1 чайная ложка

•Плоды шиповника (сушегные) – 2 столовые ложки

•Листья черной смородины (свежие, сушеные) – 1 чайная ложка

•Земляника лесная (сухие ягоды, свежие растереть в пюре) – 1 чайная ложка



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