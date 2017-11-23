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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стресс: вредитель красоты
    Опубликовано: 2017-11-23 09:04:29

    Результаты различных исследований показали, что во время стресса почти пятьдесят мышц (!) лица сильно напрягаются, а затем резко расслабляются, что способствует появлению новых и углублению старых морщин.
    Стресс - бич XXI века. Жизнь в большом городе, в бешенном ритме, создает подчас невыносимое напряжение для каждой из нас. Казалось бы, мелочи, но, накапливаясь, они способны подорвать наше здоровье, и вообще превратить жизнь в полный кошмар.

    Результаты различных исследований показали, что во время стресса почти пятьдесят мышц лица сильно напрягаются, а затем резко расслабляются, что способствует появлению новых и углублению старых морщин. Более того, сосуды кожи тоже активно реагируют на стрессовые ситуации. Лицо то краснеет, то бледнеет, а следовательно, появляется ломкость сосудов и, как результат, преждевременное старение.

    Поэтому, если вы не хотите рано состариться и потерять свою красоту и привлекательность, необходимо стараться избегать стрессов. Учитесь избегать конфликтов, обязательно пейте успокоительные чаи, которые укрепят вашу нервную систему и будут активно способствовать вашей красоте.

    Стрессотерапия из бабушкиного сундука
    Успокоительный чай:
    •корень валерианы – 300 г,
    •листья мяты перечной – 300г,
    •листья вахты трехлистной – 400г.
    2 столовые ложки настоять в течение 20 минут в стакане кипятка, процедить и принимать утром и на ночь.

    Мята и валериана давно известны своими успокаивающими и расслабляющими своиствами. Приятный запах чая также доставит особое удовольствие (элемент ароматерапии).

    Экспресс-рецепт:

    •Плоды калины (сушеные)

    •Мята перечная(можно свежие,

    можно сухие) – 1,5 столовой ложки

    •Цветки ромашки (сушеные) – 1 чайная ложка

    •Плоды шиповника (сушегные) – 2 столовые ложки

    •Листья черной смородины (свежие, сушеные) – 1 чайная ложка

    •Земляника лесная (сухие ягоды, свежие растереть в пюре) – 1 чайная ложка

    nedug.ru

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