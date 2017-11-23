Мощный анальгетик из яда тарантула

Яд зеленого бархатного тарантула может стать сырьем для производства мощного ненаркотического обезболивающего.

Об этом австралийские ученые сообщили на 60-й Ежегодной встрече Биофизического общества, которая прошла в Лос-Анджелесе.

Опасное насекомое, встречающееся на территории Перу, выделяет со своим ядом массу ценных биологических веществ, которые давно интересуют врачей.

Так, в 2014 году сотрудники Йельского университета (США) выделили из яда зеленого бархатного тарантула белок-антагонист ионных каналов TRPA-1, который обладает обезболивающим действием.

Теперь, основываясь на данных своих американских коллег, которые тогда описали более 100 компонентов яда, сотрудники Квинслендского университета изучили пептидный токсин ProTx-II, претендующий на роль мощнейшего анальгетика. Помимо этого, авторы исследования открыли новые факты, касающиеся роли клеточных мембран в обезболивании.

«Целью нашей работы был поиск принципиально новых обезболивающих средств, которые будут безопаснее современных синтетических препаратов, и не будут вызывать зависимость, как опиоидные анальгетики», - говорят ученые.

По своей химической структуре молекула ProTx-II идеально подходит к пептидным рецепторам NaV 1.7 на поверхности нервных клеток и помогает блокировать болевые сигналы.

Благодаря исключительному сродству к этим рецепторам новый анальгетик должен обладать высочайшим терапевтическим потенциалом.

«Нашу группу особенно интересовал механизм действия токсина тарантула на нервные клетки. Нам нужна была информация, которая в будущем поможет разрабатывать и улучшать обезболивающие препараты. То, что мы обнаружили, окажется очень полезным для современной фармакологии», - сказала доктор Соня Энрикес (Sónia Henriques) в пресс-релизе.



medbe.ru