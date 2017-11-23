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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вакцина против всех видов рака
    Опубликовано: 2017-11-23 07:24:45

    В Лондоне и Гилдфорде стартовало клиническое испытание новой универсальной противораковой вакцины, которая должна действовать на разные типы опухолей.

    Вакцина вызывает в организме больных нечто похожее на природный иммунный ответ, помогающий бороться с вирусами и бактериями, только в нашем случае мишени – раковые клетки.

    Создатели универсальной противораковой вакцины заявляют, что она должна действовать практически на все солидные опухоли, независимо от их вида и генетического профиля.

    Если это правда, то одним препаратом можно будет победить практически любое онкозаболевание.

    Клиническое испытание под названием VAPER проводится на базе Биомедицинского исследовательского центра Больницы Гая и Святого Томаса и Королевского колледжа Лондона. Далее планируется подключить к проекту Институт рака Суррея (SCRI) и Королевскую больницу округа Суррей.

    Первые два пациента с некурабельными солидными опухолями уже получили дозы универсальной противораковой вакцины, на которую они сами и их врачи возлагают огромные надежды. Исследование будет продолжаться 18-24 месяца, за которые результат окончательно прояснится.

    В ходе данного исследования ученые надеются не только узнать роль своей вакцины в лечении рака, но и оценить ее влияние на качество жизни онкобольных и собрать сведения о побочных явлениях.

    Если испытания вакцины пройдут успешно, то уже через несколько лет в клинической практике может появиться безопасное и универсальное средство против любого рака – недостижимая мечта многих поколений онкологов.

    Команду исследователей возглавляют доктор Джеймс Спайсер (James Spicer) из Королевского колледжа Лондона и профессор Хардью Пандха (Hardev Pandha) из Университета Суррея.

    «Уникальная особенность этого исследования состоит в том, что мы применяем дополнительные агенты, усиливающие реакцию иммунной системы на вакцину. Это должно блокировать ингибирующие эффекты регуляторных иммунных клеток, которые мешали другим противораковым вакцинам работать в полную силу», - говорит доктор Спайсер.

    В свою очередь профессор Пандха пояснил: «Иммунная система больных с метастатическим раком ослаблена, поэтому она неспособна распознавать и достаточно быстро убивать злокачественные клетки. Мы сейчас тестируем иммунотерапию, которая должна решить эту проблему и активировать собственный иммунитет с помощью фрагментов раковых протеинов».

    Клиническое испытание VAPER стало логическим продолжением успешных пилотных иммунотерапевтических исследований, которые незадолго до этого были проведены в Великобритании, Соединенных Штатах и других странах.

    В разработке новой вакцины важную роль сыграли исследования профессора Еремина из Больницы округа Линкольн и профессора Фарзина Фарзане (Farzin Farzaneh) из Королевского колледжа Лондона.

    «Это исследование должно существенно расширить границы терапии рака, оно подарит надежду онкобольным, у которых уже не оставалось никаких шансов», - отозвался о проекте британский министр Джордж Фримэн.

    medbe.ru

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