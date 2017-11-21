Бурсит: что делать

Бурсит, воспаление синовиальной сумки – небольшого заполненного жидкостью соединительнотканного мешка, или кармана, расположенного обычно в местах наибольшего трения сухожилий или мышц о кость.



Причины заболевания

Возникновение бурсита чаще являются повреждения (ушибы и хроническая микротравма), реже инфекции, нарушения обмена веществ, интоксикации, аллергические реакции, аутоиммунные процессы. Экссудат, накапливающийся в полости синовиальной сумки, может иметь серозный, гнойный или геморрагический характер. Иногда бурсит сопровождается отложением в утолщенную стенку синовиальной сумки солей кальция, уратов, гидроксиапатитов.

Симптомы заболевания

На месте анатомического расположения сумки определяется округлая ограниченная болезненная припухлость мягко-упругой консистенции, флюктуирующая. Диаметр припухлости может достигать 8—10 см. Больной жалуется на боли в области припухлости, недомогание; повышается температура тела; функция сустава умеренно ограничена.

При флегмонозном воспалении отмечается отек окружающих сумку тканей, гиперемия кожи, выражены (особенно при гонорейных бурситах) общие симптомы заболевания: сильные боли, повышение температуры до 39—40°. При прогрессировании воспаления и переходе его на мягкие ткани определяются признаки флегмоны.

При хроническом бурсите на месте расположения сумки имеется округлая ограниченная припухлость мягкой консистенции, кожа над ней подвижна, не изменена, функция конечности не нарушена. Хронический процесс может обостряться; при этом увеличивается количество жидкости в полости сумки, что иногда приводит к образованию изолированной кистозной полости, заполненной жидкостью, называемой гигромой.

Профилактика заболевания

Старайтесь по мере возможностей избегать повреждений. Не перегружайте мышцы, используйте защитные приспособления, особенно при занятиях контактными видами спорта.

Разогревайтесь, правильно проводите разминку перед физическими нагрузками. А после их завершения выполняйте так называемую «заминку» — комплекс завершающих упражнений.

А так же следует своевременно излечивать инфекционные заболевания и не допускать проникновения под кожу болезнетворных микроорганизмов.

nmkd.ru