Во сколько Украине обойдется реформа здравоохранения в 2018 году

Бюджет 2018 года предусматривает финансирование реформы системы здравоохранения. Как и обещали в Минздраве, изменения коснутся в первую очередь семейной медицины. Какие новшества ожидают больницы и сколько на это будет потрачено денег.

Кабинет министров Украины 15 сентября одобрил и подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2018 год. Документ предусматривает рост расходов на медицину на 13,2%. Если в 2017 году из бюджета на эту сферу выделили 74,63 млрд грн, то в 2018 году бюджетные расходы выросли до 86,01 млрд грн.

Из года в год

На аппарат Министерства здравоохранения Украины, как и годом ранее, выделили 16,13 млрд грн (18% от общего бюджета). Эти деньги будут потрачены на повышение квалификации врачей и обучения новых, на научные исследования, на диагностику и лечение болезней экспериментальными способами. Также деньги пойдут на содержание больниц, которые находятся в подчинении Минздрава. Кроме того, предполагается финансирование медучреждений, которые предоставляют специализированную или высокоспециализированную медпомощь и надзор за эпидемиологической ситуацией в Украине.

На "руководство и управление в сфере лекарственных средств и контроль за наркотиками" в 2018 году потратят 109,67 млн грн, что на 31,13 млн больше, чем в этом году.

Из этих денег также будет финансироваться лечение украинцев за границей. Как и в прошлом году, на эту программу выделят 389,95 млн грн.

На программу "санаторное лечение больных туберкулезом и детей с соматическими заболеваниями" выделили 431,59 млн грн. На программу по реабилитации больных детским церебральным параличом отведено 11,15 млн грн.

Не забыло правительство и о многолетнем строительстве корпуса детской больницы "Охматдет". В 2018 году на недострой выделят 929,62 млн грн, что в 2,4 раза больше, чем было заложено в бюджете 2017 года

Деньги на реконструкцию и расширение Национального института рака также предусмотрены в новом бюджете. А именно 168,65 млн грн, что на 44,44 млн грн меньше, чем в 2017 году.

Сняли табу

Минздрав в 2018 году планирует запустить пилот по трансплантации органов, в частности — изменит принцип финансирования этого вида лечения. Оплата будет вестись за каждую пересадку органов. В бюджете на это заложено 112 млн грн. Отметим, что и раньше из бюджета выделялись деньги на трансплантацию, но они шли на закупку лекарств для реабилитационного периода, а не за саму пересадку.

То, что Минздрав взялся за реформу в области трансплантации, само по себе является историческим моментом. Все дело в том, что пересадки органов в Украине табуированный вопрос, за который не хотело браться ни одно правительство. В целом, по данным "ТОП-100. Крупнейшие медицинские компании", в Украине на 2015 год в пересадке нуждались около 5,5 тыс. пациентов. А получали необходимый орган только 120 пациентов. Динамика не изменилась и в 2016 году, и в 2017. По словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, на сегодня около 6 тыс. людей с почечной недостаточностью зависят от гемодиализа, так как они не могут позволить себе пересадить почку.

При этом украинская трансплантация практически не берется за сложные операции, такие как пересадка сердца, легких и костного мозга. В основном у нас пересаживают почки от родственников. Доля таких операций составляет 85%. Трупная трансплантация ограничивается несколькими десятками операций в год.

В чем заключается проблема? В первую очередь в Украине устарел Закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку", который был принят в 1999 году. Проблем в нем предостаточно. От этических, в частности, о презумпции согласия или несогласия до технических вопросов, как-то реестр пациентов и доноров, доставка органов, а также выбор врача, который бы констатировал смерть мозга и документально сопровождал пересадку. Новый законопроект №2386а-1, который был проголосован в ВР в первом чтении в марте 2016 года, вносит все необходимые правки в закон. Но проблема в том, что дальше первого голосования законопроект не продвинулся. На данный момент его готовят ко второму чтению.

Как Минздрав решил проблему? "Ведомство инициировало изменения в должностную инструкцию врача-анестезиолога, согласно которым он теперь имеет право диагностировать смерть мозга и принимать соответствующие меры по сохранению органов (или тканей) умершего для их дальнейшей трансплантации", — поясняет заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

По сути это означает, что в больницах появится трансплант-координатор, который и будет заниматься вопросами трансплантации. Изменится и инструкция по изъятию органов у донора-трупа. Такое решение позволит увеличить количество пересадок от трупных доноров даже в условиях существующего законодательства.

Бюджет под реформы

На этом Минздрав не остановился. Бюджет-2018 года предусматривает финансирование реформы медицины. В нем заложено 13,49 млрд грн на Национальную службу здоровья. Напомним, что новое ведомство должно выполнять функции государственной страховой компании. А именно перечислять больницам деньги за услуги, которые они оказали пациенту. А также контролировать факт выполнения больницами этих медуслуг.

Так как в 2018 году реформа стартует с первичного звена (семейные врачи и терапевты), то практически вся сумма (13,28 млрд грн) пойдет на финансирование первички

Что касается создания самой службы, то на ее организацию и наем персонала будет потрачено 211 млн грн.

Если первичная медицина будет финансироваться за счет бюджета Национальной службы здоровья, то вторичная медицина (лечение у профильных специалистов) будет оплачиваться за счет местных бюджетов.

Общая сумма субвенций из государственного в местные бюджеты составляет 54,48 млрд грн, что на 4,03 млрд грн меньше, чем в 2017 году

Как рассказывает заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, уменьшение произошло из-за того, что от субвенций отняли деньги первичной медицины. "Все, что шло на первичку через субвенции по старой системе финансирования, теперь будет проходить через Нацслужбу здоровья. Вместе с тем бюджет службы в разы будет больше, чем выделялось на первичку в 2017 году (13,49 млрд грн в 2018 против 4,03 млрд грн в 2017). Это связано с тем, что Минфин выделяет деньги на те области, где проходит реформа. Такой объем финансирования позволяет увеличить оплату услуг врача первичной медицинской помощи. Теперь за лечение одного украинца в течение одного года в среднем он будет получать 370 грн, а не 210 грн, как мы предполагали", — рассказывает Ковтонюк.

Более детально о том, как будет создаваться Национальная служба здоровья, читайте в интервью с Павлом Ковтонюком на Delo.UA в скором времени

Правительство также намерено продолжать программу реимбурсации "Доступные лекарства". На нее выделяют 1 млрд грн. Программа была запущена 1 апреля 2017 года. Она покрывает потребности людей, которым необходимы лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. В текущем году на эту программу уже использовано 700 млн грн.

Что произойдет с бюджетом на первичку, если за реформу не проголосуют

Народные избранники могут и не проголосовать за медицинскую реформу, предложенную Минздравом. Сейчас в ВР лежит два законопроекта. Проголосованный в первом чтении законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" и заново поданный №6604 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств". Эти документы как раз и предусматривают увеличение бюджета на первичную медицину.

"Если за законы не проголосуют, то медики первичного звена получат проиндексированный объем субвенций 2017 года. И такой же уровень зарплат", — говорит Ковтонюк

Поэтому многое в судьбе бюджета-2018 на медицину решит предстоящее голосование за реформаторские законопроекты. Только оно покажет, на какие деньги будет жить медицинская отрасль в 2018 году.

Юлия Мартыненко

Инф. delo.ua