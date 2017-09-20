Какой плащ в моде этой осенью?

Пожалуй, нет более нужной вещи на осень, чем плащ женский. В нём не страшны никакие октябрьские холода, характеризующиеся пронизывающим ветром и надоедливым дождем. Даже в самую неуютную погоду вы сможете выглядеть стильно, главное, выбрать модель в соответствии с трендами нового модного сезона.

Топовые модели плащей осень-зима 2017-2018

На первое время, когда осень еще балует теплыми деньками, пригодится излюбленный деловыми леди тренчкот. В новом сезоне стоит выбирать нежные оттенки – молочный, пудровый и серо-голубой. Романтичным натурам придется по душе цветочный принт, однако он должен быть совсем легким и ненавязчивым. Дополнят тренчкот лучше остроносыми туфлями на каблуке или классическими лодочками. Под его полами может прятаться, как джинсовое платье, так и деловой костюм.

Когда станет прохладнее, стоит присмотреться к более теплой модели. Фаворитом нынешнего сезона является длинный плащ черного или горчичного цвета. Чтобы придать ему стильной элегантности дизайнеры дополнили его поясом, а также объемными рукавами. Идеальным дополнением для подобного плаща станут брюки классического кроя. Тем, кто хочет поддеть платье или юбку, стоит выбирать стильные ботфорты.

Настоящим хитом осени 2017 станут кожаные плащи. Их цветовое исполнение не выходит за рамки классических тонов – черного, оттенков коричневого и синего. Дополнять их стоит сапогами на шнуровке.

Выбираем модель по фигуре

Зная модные тенденции, не стоит покупать первый попавшийся трендовый плащ. Обязательно учитывайте особенности фигуры, чтобы выглядеть привлекательно и гармонично. Так, макси длину стоит выбирать высоким женщинам, а вот низким модницам лучше покупать укороченные модели. Во втором варианте следует подчеркивать талию поясом и отказаться от объемных воротников и карманов.

Дамам с пышными формами стилисты советуют выбирать полуприталенные модели с расклешенным подолом. Их длина может заканчиваться у линии бедер. При этом, придадут стройности фигуре широкие рукава, такие как «летучая мышь».

Что касается аксессуаров, то главным дополнением плащей являются длинные перчатки. Они придают образу загадочности и аристократизма. Их цвет может гармонировать, как с плащом, так и с обувью. Главное, создавая подобный ансамбль, быть уверенной, что вы – настоящая леди, обладающая чувством стиля и великолепным вкусом.