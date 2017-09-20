Выпадение матки: что важно знать

Выпадение матки(prolapsus uteri) — смещение матки за пределы половой щели. Различают частичное выпадение матки, при котором вне половой щели находится лишь часть тела матки, и полное, при котором вне половой щели определяется все тело матки. Под термином «опущение матки» подразумевают смещение матки ниже нормального уровня, при котором она не выходит за пределы половой щели.

Опущение и выпадение матки, как правило, сочетается с опущением и выпадением влагалища. Опущение влагалища может наблюдаться изолированно и часто предшествует опущению и выпадению матки. Термином «опущение влагалища» определяют такое смещение влагалища, при котором за пределы половой щели выходит нижняя треть его передней или задней стенок. Если из половой щели выпячивается и верхняя часть стенки влагалища, такое смещение обозначают как выпадение влагалища. На рисунке дано схематическое изображение выпадения матки и влагалища. Опущение передней стенки влагалища часто сочетается со смещением стенки мочевого пузыря, опущение задней стенки влагалища — со смещением стенки прямой кишки. Нередко при опущении и выпадении матки отмечается удлинение (элонгация) ее шейки.







Основными причинами опущения и выпадения матки и влагалища являются врожденная недостаточность тазового дна вследствие расстройства иннервации при пороках развития позвоночника и спинного мозга, акушерские травмы тазового дна, тяжелый физический труд (особенно в период полового созревания, после родов и в климактерическом периоде), резкая потеря массы тела, атрофия тканей в пожилом и старческом возрасте. Часто опущение и выпадение половых органов возникают вследствие сочетания нескольких этиологических факторов.







Незначительное опущение матки и влагалища может не вызывать болезненных ощущений. В случаях значительного опущения и выпадения половых органов возникают чувство давления на низ, боли в поясничной области, ощущение инородною тела в половой щели, нарушение мочеиспускания, обусловленное развитием цистоцеле вследствие ослабления поддерживающего аппарата мочевого пузыря: первым его симптомом является непроизвольное мочеиспускание при физическом напряжении (поднятие тяжести, кашель, смех). При значительном цистоцеле и выпадении матки мочеиспускание становится затрудненным, иногда оно возможно только после вправления матки. При развитии ректоцеле могут отмечаться затруднение дефекации и неполное опорожнение прямой кишки. Смещение половых органов, широкое зияние половой щели создают благоприятные условия для инфицирования, образования пролежней, развития эндоцервицита. Вследствие постоянной травматизации выпавших половых органов возникают трофические язвы, отек шейки матки и влагалища, контактные кровотечения. В случае увеличения матки вследствие нарушения кровообращения, отека и воспалительного процесса возможно ее ущемление. Наличие остаточной мочи в мочевом пузыре при выраженном цистоцеле создает условия для развития цистита.



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