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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Совещание в ЮНЕСКО: Доступ к информации - ключ к устойчивому развитию
    Опубликовано: 2017-09-19 08:52:07

    Роль доступа к информации в достижении Целей устойчивого развития ООН является в этом году темой обсуждений в рамках Международной программы развития коммуникации (МПРК), которые состоятся в штаб-квартире ЮНЕСКО 28 сентября (10:00-17:15).

    Ведущие мировые и общественные деятели, видные журналисты, эксперты средств массовой информации, лидеры гражданского общества и представители интеллигенции соберутся, чтобы обсудить роль независимых и плюралистических СМИ, а также информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в борьбе с неравенством, повышении школьной успеваемости и расширении доступа к чистой энергии.

    Среди докладчиков будут Салил Шетти (Генеральный секретарь Международной амнистии), Фатих Бироль (Исполнительный директор Международного энергетического агентства) и Тарья Халонен (бывший президент Финляндии), Они изучат пути решения проблем, связанных с конкретными Целями устойчивого развития. Специалисты в области средств массовой информации, журналисты и активисты также будут размышлять над ключевыми вопросами обеспечения доступа общественности к качественной информации как на глобальном, так и на местном уровне. Среди обсуждаемых тем будут защита данных, меры по борьбе с коррупцией, прозрачность и подотчетность. Среди докладчиков будут Эми Гудман (американский журналист-расследователь, ведущая программы «Демократия сейчас!») и Гвен Листер (журналист-расследователь, издатель и активист в области свободы прессы в Намибии).

    Международная программа ЮНЕСКО по развитию коммуникации уже второй год подряд организует дебаты по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации.

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