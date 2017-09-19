Миома матки: что делать Опубликовано: Миома матки – узловое доброкачественное образование в мышечном слое стенки матки. Это одно из самых распространенных онкологических женских заболеваний. Наиболее часто оно встречается у женщин 40-50 лет, однако, согласно статистике, за последнее десятилетие болезнь стала все чаще проявляться и у более молодых женщин – 20-30 лет.







Причиной возникновения миомы являются гормональные нарушения, вызывающие рост узлообразных новообразований в миометрии, мышечном слое стенки матки. Современное медицинское оборудование позволяет обнаружить даже самые маленькие узлы. Они, как правило, не требуют немедленного лечения, однако за ними необходимо внимательно наблюдать, поскольку их резкий рост провоцирует отеки и некротические осложнения. Рост узлов происходит за счет нарушения кровоснабжения в мышечной ткани стенки матки или за счет нарастания клеточной массы. Размеры новообразования исчисляются в неделях развития.







В некоторых случаях новообразования могут располагаться под слизистой оболочкой полости матки, а это чревато сильными кровотечениями. Особенно опасна такая ситуация для беременных женщин, поскольку нарушает естественное прикрепление плодового яйца к стенке матки и приводит к выкидышу.







В зависимости от места образования и направления роста выделяют несколько типов миом: межмышечная – образуется в толще мышц стенки матки; подслизистая – разрастается в направлении полости матки; подбрюшинная – растет в направлении брюшной полости; центрипетальная – растет во всех направлениях.







Миома матки не всегда протекает с четко выраженными симптомами, поэтому нередко женщина даже не подозревает о том, что больна. Это приводит к тому, что со временем узел разрастается до огромных размеров, и медикаментозное лечение уже неприемлемо – требуется срочное хирургическое вмешательство.







В целом же клиническая картина течения заболевания зависит от нескольких факторов: размера опухоли, места ее расположения, длительности заболевания и так далее. Если миома не протекает в бессимптомной форме, женщины жалуются на боли в нижней части живота и поясницы, кровотечения, обильные менструации, продолжающиеся дольше обычного. При быстром росте узла размеры матки в течение года увеличиваются до размера пятинедельной беременности.







Диагностика миомы начинается с ручного обследования, которое помогает определить местоположение и размер опухоли. Затем врач направляет пациентку на УЗИ, рентген и эндоскопию, позволяющую взять образец опухоли для цитологического и гистологического исследования. Немаловажные результаты дают анализы на урогенитальные инфекции – хламидиоз, микоплазма, уреаплазма и другие половые инфекции могут значительно усложнить процесс лечения.







Лечение миомы может проводиться двумя методами: консервативным и хирургическим. Консервативная терапия подходит в тех случаях, когда заболевание находится еще на ранней стадии и есть возможность предотвратить дальнейший рост опухоли. Однако этот метод имеет существенный недостаток – после прекращения приема медикаментов узел снова начинает расти.







Хирургическое вмешательство применяется либо после того, когда консервативный метод не дал результатов, либо на поздних стадиях заболевания, когда медикаментозная терапия уже не является эффективной, либо при подозрении на возможность перехода доброкачественного образования в злокачественное. Если же хирургическое удаление миомы не принесло результата и узел появился снова, проводится удаление матки.

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