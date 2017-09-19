Что такое современные репродуктивные технологии Опубликовано: Десятилетиями бесплодие считалось сугубо женской проблемой, что обусловило интенсивный поиск возможностей зачатия и вынашивания беременности при непосредственном участии медицины. Изучение проблемы женского бесплодия позволило науке достичь значительных успехов в области диагностики и последующего лечения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Поворотной точкой отсчета стала расшифровка механизмов эндокринного контроля менструального цикла женщины: роста фолликулов, овуляции, развития желтого тела и роли гормональной системы в его регуляции. В результате научных исследований был синтезирован целый ряд гормональных препаратов, способных обеспечивать циклическую активность репродуктивной функции женщины.



Помимо этого, благодаря науке XX века— эмбриологии, были разработаны технологии дозревания половых клеток вне организма, оплодотворения и последующего развития человеческих эмбрионов in vitro («из пробирки»).



В настоящее время и, когда естественное зачатие невозможно, проблема решается с помощью современных вспомогательных репродуктивных технологий.







Какие методы вспомогательных технологий используются?



В настоящее время медицина располагает следующими методами: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), внутриматочная инсеминация спермой мужа, оплодотворение внутри маточной трубы. Методы современных вспомогательных репродуктивных технологий комбинируются исходя из патологии конкретной супружеской пары, используются не только сперма донора, но и донорские яйцеклетки.







Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)



В чем заключается эта методика?



Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) наиболее распространено во всем мире. Методика проведения стандартного ЭКО: искусственно стимулируется овуляция у женщины, после чего забирается одна или несколько зрелых яйцеклеток. Оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом проводится в лабораторных условиях в благоприятной для этого среде (отсюда и применение термина «из пробирки»). После оплодотворения яйцеклетка некоторое время выдерживается в лаборатории, и в последующем ее осторожно внедряют в полость матки. Оплодотворение с первой попытки происходит в 25—35 % случаев. От бесплодной пары при лечении методом ЭКО требуется терпение, дисциплинированность и строжайшее выполнение всех рекомендаций врача! Успех данного метода в каждом конкретном случае определяют также квалификация и опыт медицинского персонала, уровень используемой аппаратуры, качество применяемых средств и реактивов.



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