Нежелательная беременность может наступить когда угодно

Французский обзор по контрацепции свидетельствует, что каждая третья беременность была незапланирована, а две трети произошли у женщин, которые использовали контрацепцию.

При этом пятая часть незапланированных беременностей произошли у женщин, использующих оральные контрацептивы, и у 10% — использующих внутриматочную спираль. А ведь оба из этих методов считаются высоко эффективными методами контрацепции.

Каждая восьмая из нежелательных беременностей была у женщин, выбирающих презервативы, и пятая часть наступила у женщин, использующих естественные методы, типа прерванного полового акта или воздержание в «опасные» дни.

В ходе тщательно проведенного исследования выяснилось, что неправильное использование методов контрацепции являлось основной причиной беременности. Например, 60 процентов женщин, пьющих оральные контрацептивы, признали, что они забыли выпить одну или более таблеток. Больше чем 57 процентов женщин с внутриматочной спиралью сказали, что они не знали то, что пошло не так, как надо, в то время как больше чем 30 процентов сказали, что их спираль была в неправильном положении или выпала. В больше чем половины незапланированных беременностей, которые произошли во время использования презерватива, презерватив соскользнул или порвался. В приблизительно 30 процентах случаев мужчины не сумели использовать презерватив. Пятая часть женщин не понимала, почему наступила беременность, так как все половые акты были с презервативом.

medicus.ru